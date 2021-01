Europa verdeelde Britten al voor toetreding in 1973

Partijvoorzitter Margaret Thatcher was in 1975 vóór EG. Toen zij in 1979 premier werd, daalde haar bezieling voor Europa al snel. Berucht is haar uitspraak tijdens een top in Brussel: ’Ik wil mijn geld terug”, verwijzend naar de kortingen op de EU-contributie waarop het Verenigd Koninkrijk volgens haar recht had.

