In deze reiskleding krijg je geen jetlag

Een beetje reiziger weet: het is lastig om praktisch in te pakken, zeker voor langere tijd. Kleding komt gekreukt uit de koffer en wassen is niet altijd mogelijk. Dat vond ook ontwerpster Laura Šilinska. Zij bedacht het kledingmerk senscommon, met in de zogeheten The Re-Set-lijn items gemaakt van een speciale stof, zodat ze niet kreuken en niet gaan ruiken (en dus nauwelijks gewassen hoeven te worden). Waardoor je dus minder mee hoeft te nemen in de bagage, ideaal met de nieuwe handbagageregels die eraan komen. „Als ik reis, wil ik mijn mooiste kleding mee, maar die is vaak te fragiel om in een koffer te stoppen. En halverwege de reis zit je toch met een garderobe die wel een opfrisbeurt kan gebruiken. Daarbovenop is dat wat je mee kunt nemen aan kleding beperkt.”

Al deze reisproblemen wilde zij ondervangen. Dus ging zij op zoek naar materiaal dat kreukloos is, lang fris blijft en ook nog eens comfortabel aanvoelt. Ze kwam uit bij merinowol, maar dan niet zoals we de stof kennen in bijvoorbeeld een gebreide trui, maar in gewatteerde vorm, dat vaak wordt gebruikt in dekbedden. Ook die moeten de gebruiker op temperatuur houden en niet al te vaak gewassen hoeven te worden.

Van dat materiaal maakte zij een kledingstuk dat te vergelijken is met een sjaal dat na een bepaalde manier van omslaan een kimono-achtige bodywarmer wordt. „Als je reist of last hebt van een jetlag is dat toch wat je wilt: het gevoel dat je een warme zachte deken om je heen hebt?” Door de speciale stof blijft je lichaamstemperatuur ook nog eens op peil.

Verder in de lijn zitten naast een broek en een hoed, die laatste gemaakt van het restmateriaal van de rest van de kleding waardoor onnodig weggooien ook nog eens overbodig wordt gemaakt, ook sokken die zijn gemaakt van materiaal uit hout van de eucalyptusboom. Een stof dat goed ademt en tegelijkertijd hydrateert, waardoor de kans op zweetsokken aanzienlijk kleiner wordt. „De geur komt namelijk niet van onze voeten, maar van de bacteriën die zich in de stof van de sokken nestelen”, legt Šilinska uit.

Natuurlijk zijn de kledingstukken, waar je een masker van het organic merk Madara bij krijgt tegen de jetlagwallen, niet alleen voor tijdens het reizen bedoeld, maar „ik heb ze wel ontworpen met in mijn achterhoofd de reizende professional, of dat nu een man of een vrouw is (de lijn is uniseks, red.) In mijn research naar het perfecte materiaal voor mijn travel-lijn ben ik zoveel te weten gekomen over de eigenschappen van bepaalde stoffen. Met mijn kennis en daaruit voortkomende lijn kan ik nu anderen helpen hun reizen aangenamer te maken of hen in het dagelijks minder moe doen laten voelen.”

