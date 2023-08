Tips van een expert: zo houd je in drie stappen die vakantierust langer vast

Nine Gramberg, GZ-psycholoog bij iPractice: Het is niet gek dat je, zodra je je mailbox hebt geopend en aan taken bent begonnen, weer in oude patronen terugvalt. Mensen zijn immers gewoontedieren en ons bekende gedrag voelt vertrouwd aan, ook als dat ons eigenlijk niet zoveel brengt.

Verandering kost daarentegen tijd, aandacht en oefening. Deze drie stappen helpen je uiteindelijk de rust te vinden die je zoekt.

Energie

De eerste stap begint tijdens de vakantie. Schrijf op wat jou energie geeft. Wat biedt ontspanning, waar word je blij van en welke activiteiten geven je een goed gevoel?

Vaak delen we ons leven op vakantie anders in dan op het werk. Terwijl we dat ’vakantiegedrag’ ook kunnen meenemen in ons werkende leven.

Wat doe je op vakantie wat je thuis niet doet en wat ontspanning biedt? Is het die dagelijkse wandeling? Die koffie to-go onderweg? Of die duik in het water na een dag vol bezigheden?

Oplossingen

De tweede stap is om oplossingsgericht te denken. Vaak schieten we al snel in de ’ja, maar...’- stand. Beperkende gedachten komen op die vertellen waarom iets toch eigenlijk niet zo praktisch is. Probeer in plaats daarvan in oplossingen te denken. Wat is haalbaar en hoe zorg je ervoor dat dit werkelijkheid wordt?

Gewoonten veranderen vergt tijd en aandacht

De derde stap is om een concreet plan te maken. Niets groots of meeslepends, houd het liever klein en beknopt. Bedenk welke (kleine) dingen je wilt veranderen, wanneer je dit wilt doen en wat je daarvoor nodig hebt.

Blik na drie weken eens terug. Is het gelukt om je nieuwe gewoontes in je leven te integreren? Voel je je meer ontspannen? Waarom wel of niet?

