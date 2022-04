Niet vergeten: deze (reis)gadgets zijn voor lezers onmisbaar op vakantie

Gek ben ik op inpaklijstjes! Toch presteerde ik het onlangs om mijn favoriete gadget niet in mijn tas te stoppen.

Voor mij is een koptelefoon onmisbaar in het vliegtuig: ideaal als ik ongestoord een film wil kijken of naar muziek wil luisteren omdat het omgevingsgeluid filtert. Het was dan ook afzien tijdens mijn lange vlucht naar Jamaica.

Ook voor H. Frederiks is zo’n koptelefoon onmisbaar op reis. Het is zelfs een van de dingen die hij als eerste in zijn handbagage stopt.

„Ik ben mijn koptelefoon een keer vergeten in het vliegtuig. Ik heb zo snel mogelijk een nieuwe gekocht voor de terugvlucht.”

Hélène de Man mailt dat ze altijd een kruik in haar rolkoffertje stopt en in het vliegtuig laat vullen met warm water. „Lekker als ik tijdens een vlucht wil slapen. Warm en relaxed.”

Handige, waterdichte zakjes blijken voor veel lezers onmisbaar. Nancy de Jonge neemt ze mee als ze weet dat er een boottochtje op de planning staat. „Mijn kostbaarheden kan ik zo zonder zorgen meenemen. Ook als we op pad gaan met regenachtig weer komen ze goed van pas.”

De favoriete reisgadget van Jaymie de Boer en haar vriend is de universele wereldstekker. Een handig blokje zodat ze altijd zeker weten dat ze hun laptop of telefoon kunnen opladen. Die telefoon is sowieso onmisbaar: „We houden het thuisfront graag op de hoogte van onze avonturen.”

Altijd wifi

Met een kleine router op zak hebben we altijd en overal een goede wifiverbinding. Wij kunnen niet meer zonder! Ook een waterdichte zak voor kostbaarheden gaat altijd mee.

Kate Elfrink

Opgeladen

Met drie tieners die altijd maar hun telefoons en laptops willen opladen, is een grote stekkerdoos op vakantie voor ons dé uitkomst. We zijn het één keer vergeten mee te nemen toen we naar India gingen. Dat zorgde voor lichte paniek.

Elske Hartemink

Georganiseerd

Om mijn rugzak toch nog een beetje overzichtelijk te houden, stop ik alles in aparte zakjes. Zo hoef ik nooit mijn hele backpack leeg te halen als ik maar één ding nodig heb.

D. Bosma

Schoon

Als fervent backpacker heb ik altijd een lakenzak in mijn rugzak. Ik slaap vaak in low budget-hostels en guesthouses waarvan ik niet zeker weet of er schoon bedlinnen aanwezig is. Met een lakenzak ben ik in ieder geval verzekerd van een schoon bed.

Anja Wiegemans

Voor de zekerheid

Ik ga nooit op vakantie zonder zakmes. Die heb ik al sinds ik klein ben. Eigenlijk heb ik hem nog nooit écht hoeven gebruiken, maar ik vind het altijd een fijn idee dat ik hem bij me heb, mocht het nodig zijn.

Jan van Dam