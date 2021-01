Hanzestad Zutphen laat van zich horen

Maarten van Rossem noemde Zutphen na zijn bezoek ’een verstilde stad’ waarvan hij begreep dat mensen er wilde wonen. Tijd om zelf te ontdekken! Inclusief draadloze hoofdtelefoon die niet alleen het geluid goed laat horen, maar ook nog eens de oren beschermt tegen de kou van de dag: 3 graden en een straffe wind.

De audiotour wordt een steeds populairder manier van steden ontdekken. In tijden van corona is-ie immers ideaal: geen groepen mensen of gids, gewoon op play drukken en gaan. Patrick Dorrestein van Hanzetour.com zette er met zijn team tijdens de coronaperiode een aantal voor de Hanzesteden in elkaar. Als optie naast de al bestaande stadswandelingen met gids, maar de audiotours met begeleidende QR-codes blijken een uitkomst in deze tijden van beperking.

Sterker nog: het wordt de nieuwe norm, zo verwacht Dorrestein. Hij is inmiddels ook al bezig om een virtuele Hanzetour in de steigers te zetten zodat je vanuit huis van stad naar stad kunt klikken.

Kerkenpad

In bijna vier kilometer en 27 stops leidt de stem van inwoonster en schrijfster Sanne Terlouw ons door het bijna 50.000 inwoners tellende Zutphen. Beginnend bij de Broederenkerk. Deze 14e-eeuwse kloosterkerk die als een van de best bewaarde kloosterkerken van Nederland bekendstaat, is bijna niet te missen als je de stad vanaf het station binnenloopt. De openbare bibliotheek die er nu is gehuisvest, is weliswaar ten tijde van dit bezoek gesloten, maar wordt van alle kanten aanbevolen. Het gebouw is imposant en is slechts een van de interessante oude panden die we gaan tegenkomen.

De 14e-eeuwse Broederenkerk. Ⓒ Sigrid Stamkot

Het tweede is de Wijnhuistoren. Een 14e-eeuwse toren van het gilde van de wijnhandelaars met het eerste zuiver gestemde klokkenspel ter wereld, zo klinkt door de hoofdtelefoon. De toren is op meerdere vlakken een historisch hoogtepunt. Zo zat er al voor 1326 een herberg en is het bouwjaar van de kelder nog ouder, rond 1300. Anno 2021 is het de locatie van een Italiaans restaurant dat zeker op de lijst kan om te bezoeken zodra de historische deuren weer open mogen.

Daarachter piept een volgende toren – Kerkenpad is er niets bij – en wel die van de Walburgiskerk uit 1046. Om met meer jaartallen te strooien: het is de ingang van de librije uit 1564, de oudste openbare leeszaal van Nederland. Door mensen goede boeken te laten lezen, zo was de overtuiging, bleven zij de katholieke leer aanhangen. Nu nog zijn er zorgvuldig bewaarde unieke boeken uit de eerste periode van de boekdrukkunst te bewonderen.

Wie denkt dat Zutphen alleen over oude kerken en torens beschikt: het interessante van de stad, volgens de boeken al 1700 jaar oud, is juist het contrast tussen oud en nieuw. De winkelstraten tussen de kerken door, de oude(re) huizen in hedendaagse of opvallende tinten als mosterdgeel geschilderd. Die mix maakt juist dat er van alles is te zien, merken we tijdens de tocht.

Behalve de rijke Hanzehistorie bespeur je de antroposofische invloed in Zutphen, met een van de grootste antroposofische gemeenschappen van Nederland en de grootste middelbare vrije school van Europa. Naar schatting een kwart van de inwoners noemt zich antroposoof of voelt zich verwant met het gedachtegoed. Dat is onder meer te zien aan de (bijvoorbeeld kleding- en boeken)winkels, op uithangborden en in de openbare ruimte.

Muurpoëzie

Ook vinden we langs de route de nodige gedichten op de witte muren zoals dat van J.C. Bloem in de Bakkerstraat: „Ik heb van ’t leven vrijwel niets verwacht, ’t geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen”, valt er te lezen. Toepasselijk in de huidige stille straten.

Ook stuiten we regelmatig op kunst zoals het beeld van de zonaanbiddende, naakte vrouw in de per ongeluk binnengewandelde en daarmee van de audiotourroute afgeweken (oeps!) Oude Bornhof. De maakster is een Zutphense, Maïté Duval.

Het beeld van de zonaanbiddende naakte vrouw van Maïté Duval in de Oude Bornhof. Ⓒ Sigrid Stamkot

Het beeld stond lange tijd voor de Kamer van Koophandel. In het hofje verrast het en het zijn juist zulke verrassingen dat Zutphen zo leuk maken. Ja, er is een schat aan historie te vinden, want we hebben het nog niet eens gehad over het oude stadhuis (fotogenieker dan het architectonisch opvallende nieuwe stadhuis, al zullen smaken verschillen), de stadspoort Drogenapstoren (1444) en de Nieuwstadskerk (een hallenkerk uit 1272). Maar we hadden toch al voldoende kerken belicht? Bovendien gaan we niet alle punten van de audiotour verklappen: zet ’m vooral op je lijstje voor als we er straks weer uitgebreid op uit kunnen.

Rijke historie bij Armenhage

Mooi bewaard gebleven Armenhage. Ⓒ Sigrid Stamkot

Wat zeker nog mag worden aangestipt is Armenhage. Verscholen in een pittoresk straatje doemen ineens twee torens op. Goed behouden en alsof ze volkomen natuurlijk in de omgeving passen, terwijl ze al duizenden jaren oud zijn. Tweede helft 13e eeuw, om precies te zijn.

Tegen de middeleeuwse stadsmuur werden in de 16e eeuw armenhuisjes gebouwd, vandaar de naam Armenhage. Deze werden begin 20e eeuw afgebroken en wat rest zijn de torens en een gedeelte van de vijf meter hoge stadsmuur die de trotse stad tegen gespuis moest beschermen.

Het straatje eindigt met aan de overkant de Berkelruïne: een roestbruine stenen herinnering die scherp afsteekt tegen het geel van de ernaast gebouwde appartementen. In het verstilde Zutphen (vrij naar Maarten van Rossem) gaat de historie naadloos samen met nieuwe architectuur. Zet vooral de hoofdtelefoon op om tot een eigen oordeel te komen.

Zo kom je er

In een uur en een kwartier (circa 90 kilometer) rijd je met de auto van Utrecht naar Zutphen. Vanaf het station loop je zo de historische binnenstad in.

Meer informatie: hanzetour.com, visitoost.nl.