Je huis snel (en bijna gratis) een make-over geven? Zo doe je dat

1.Geef je favoriete woonaccessoires een mooi en opvallend plekje

Je salontafel zo leeg en ’clean’ mogelijk houden kan misschien praktisch zijn en er opgeruimd uitzien, maar probeer je favoriete woonaccessoires eens een plekje in het interieur te geven waar ze écht gezien worden. Denk aan een antieken beeld dat je van je grootouders hebt gekregen, of juist een gouden boekensteun met palmbomen die je doet denken aan je laatste vakantie.

2. Maak gebruik van bloemen en planten

Je hebt ze in elke vorm en maat en daarom dus erg geschikt om je interieur op te leuken. Van een reusachtige bananenboom in het hoekje van het huis tot aan gedroogd pampasgras voor op je bureau. Ben je een echte romanticus en houd je niet van te veel poespas, ga dan voor een bosje gipskruid. Wil je meer kleur in huis? Kies dan voor chrysanten. Ze zijn goedkoop én blijven lang mooi.

3. Vervang deurknoppen en handgrepen

Je had er misschien niet eerder aan gedacht, maar door kleine details zoals deurknoppen en handgrepen te vervangen krijgt je interieur een enorme touch-up.

Heb je veel gebruik gemaakt van natuurlijke tinten in huis en wil je tóch wat opvallends? Dan zijn gekleurde deurknoppen en handgrepen ideaal.

4. Hang je wanddecoratie op ooghoogte

Een ‘fout’ die vaak wordt gemaakt is de wanddecoratie te hoog plaatsen. Jammer, want je plaatst ze tenslotte voor jezelf, omdat jij die schilderen, foto’s of posters mooi vindt. Waarom hang je ze dan niet op ooghoogte? Zo is je wanddecoratie opvallender en geniet je er meer van.

5. Ga voor een andere indeling

Heb je bovenstaande tips allemaal al uitgeprobeerd en ben je (nog) niet tevreden? Dan raden we je aan om de indeling van je interieur aan te passen. Het kost niets en het maakt toch een groot verschil in je interieur!