Antwerpen is altijd in beweging

Al bij aankomst op het station van Antwerpen worden reizigers getroffen door de schoonheid van de Scheldestad, zoals-ie ook wordt genoemd. Het Antwerpse wapenschild en de Vlaamse leeuw op de hoge muur van de Spoorwegkathedraal worden verlicht door de zon die door de overkapping heendringt.

Het is als een schilderij, evenals de 19e -eeuwse rijk versierde gebouwen langs de welbekende Keyserlei en verder op de Meir. Tenminste, als je de ontsierende puien van de inwisselbare winkels dapper negeert.

Sfeer

Dat lukt aardig, want al snel worden we opgeslokt door de mensen en meegenomen in de warme sfeer. Een talentvolle pianospeler laat op de hoek zijn klanken horen, even verderop gevolgd door de saxofoonspeler die met zijn tonen het wachten op de Belgische wafel omlijst, want die wafel is natuurlijk een must.

Antwerpen is een stad met heel veel troeven, weten Sylvie De Haes (49), die er lange tijd heeft gewoond, en Udenaar Marchel van der Camp (58) van ExploreTheCity (explorethecity.be). Zij ontmoetten elkaar in ’t Stad, weer zo’n bijnaam. Twintig jaar geleden startten zij met culinaire wandelingen (met thema’s als chocolade, bier en wijn, onderwerpen die in Antwerpen immers goed zijn vertegenwoordigd).

Inmiddels zijn de tours overgegaan in ExploreTheCity, waarbij niet alleen de smaak, maar ook de ogen worden bediend. „Antwerpen is een stad waar dankzij de rijke geschiedenis, de verschillende culturen, veel design, architectuur en op culinair gebied veel valt te ontdekken”, lichten ze toe.

Zij kunnen het weten: ze noemen zichzelf geduchte stadsbelevers bij wie het reizen in het bloed zit. Dat schept een band (en tevens verwachtingen) aangezien uw verslaggever en haar reisgenoot zichzelf ook zo kunnen betitelen.

Aan de hand van een door Sylvie zelfgeschreven boekje dat van door Marchel gemaakt beeld is voorzien, trekken we in twee dagen naar verschillende ijkpunten. Alle deelnemende ondernemers hebben iets van hun waar klaarstaan om te ’smaken’, zoals de Belgen zeggen.

Verfijnd

Direct op het station bij het statige Le Royal (Pelikaanstraat 3) een stukje taart, verder de stad in bij Elisa Pralines (Grote Markt 2) een zogeheten Antwerps handje (koekjes), een fruitsmoothie bij Vers Eilandje (Van Schoonbekeplein 17) voor de nodige vitamines, een snufje parfum bij Le Maison du Parfum (Appelmanstraat 25), want de stad wemelt van de verfijnde parfumeurs.

Uiteraard ook bier, onder meer bij ’t Waagstuk (Stadswaag 20) en De Negen Vaten (Zand 1).

Dankzij de uitgestippelde route zien we al het nodige van de stad, met natuurlijk De Grote Markt, de Sint Pauluskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Geduchte stadsbelevers als we zijn, ontdekken we met veel slenteren ook onze eigen hotspots. „Het is een stad die altijd in beweging is”, aldus Sylvie en Marchel.

Met dagelijks zo’n tien kilometer wandelen en ontdekken waren wij dat ook!

Adresjes voor op de to do-list:

Burcht van Suske & Wiske

De burcht Het Steen.

Zak langs de Schelde over de Jordaenskaai af naar het zuiden. Onderweg tref je, naast het Giant Wheel The View reuzenrad, Het Steen. Dit oudst bewaarde gebouw van de stad deed van 1303 tot 1823 dienst als gevangenis, nu is ’t het Antwerp Visitor Center, met onder meer een multimediatentoonstelling over de stad. Het gebouw, ’s avonds bijna spookachtig verlicht, diende vaak als decor voor de strips van Suske en Wiske, onder meer in de albums De zwarte madam en De knikkende knoken.

Steenplein 1

Choco-kunst

Antwerpen (of eigenlijk heel België) is onlosmakelijk verbonden met chocola. De prachtigste creaties, soms levensgroot en levensecht, vind je in de rechtervleugel van Paleis op de Meir in The Chocolate Line. Eigenaar en chocolatier Dominique Persoone noemt zichzelf een smakenacrobaat, al zou kunstenaar ook op z’n plaats zijn.

Meir 50

thechocolateline.be

Markt

Elke zaterdag wordt de Vreemdelingenmarkt gehouden, een grote markt waar iedere inwoner zijn fruit, groenten en bloemen haalt. Toeristen bezoeken de Vuurtoren: een culinaire krokettenkraam waar eigenaar Alain de meest uiteenlopende kroketten serveert, liefst met een glaasje cava.

Theaterbuurt

Op stand

Het chique Cogels Osylei.

Cogels Osylei is het Nothing Hill van Antwerpen. In de ’meest fotogenieke wijk van Antwerpen’ en ’de lei waar paleizekens en kasteelkes zijn gebouwd’, vol statige panden naast moderne, architectonische woningen. Vanuit de stad kom je met een wandeling van een ruime 30 minuten langs de Dageraadplaats, met genoeg aanbod om het lijf te voeden.

Boekenpracht

De eeuwenoude Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, op afspraak te bezoeken.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is ongeveer even oud als de boekdrukkunst: bijna zes eeuwen. Sinds 1481 worden hier boeken, kranten en atlassen verzameld, zo’n 120.000 in totaal. Waar vroeger ongehuwde mannen kwamen om te bidden, kun je je nu in de Nottebohmzaal (check de openingstijden) vergapen aan plafondhoge kasten vol antieke boeken, tot een Egyptische dodenrol van 2000 jaar oud aan toe. Op speciale plekken is ruimte voor werk van jonge kunstenaars.

Hendrik Conscienceplein 4

consciencebibliotheek.be

Slapen op stand

Op loopafstand van het Centraal Station, winkelstraat en eigenlijk alles ligt Sapphire House Antwerpen. Dit vorig jaar mei geopende hotel huist in een voormalig handelsgebouw. Dat voel en zie je: mooie elementen als ornamenten aan het plafond en op de muren, antieke houten vloeren, een glimmend massief houten trap en marmeren schouwen zijn behouden en vind je terug door het hele hotel én in de kamers. Zeker ook even plaatsnemen aan de (cocktail)bar!

Lange Nieuwstraat 20/24

sapphirehouseantwerp.com

Knus

In de industriële wijk Het Zuid (aanrader!) vormt Brasserie Bizie Lizie een knusse uitvalsbasis. Vanwege het stof op de muren is de akoestiek fijn, het rood ervan zorgt voor een fotowaardig decor.

Vlaamsekaai 16

bizielizie.be

Verborgen kunst

Geinige muurkunst bij Tram 3.

Je kunt er eten en drinken, maar je kunt er vooral genieten van de streetart die de muren van Tram3 versiert. Pieces in primaire kleuren en uitdagende teksten: in dit ’verborgen café’ is overal wat te zien.

Oude Koornmarkt 38

tram-3.be

Op chic

De verfijnde smaakpapillen worden gestreeld bij onder meer ’t Fornuis, een icoon onder de sterrenrestaurants (Reyndersstraat 24, fornuisantwerpen.be) en Sir Anthony van Dijck (Oude Koornmarkt 16, siranthonyvandijck.be). Quinten Matsijs (Moriaanstraat 17, quintenmatsijs.be) is de oudste herberg van de stad; hier eet je bijkans in een levend museum.

Vega

De broers van Julienne hebben we niet gezien, een van hun twee gelijknamige vestigingen in de stad wel. Al 26 jaar omarmen zij vegetarisch en veganistisch voedsel en dat proef je. In hun gevulde lasagnes, maar in ons geval in de take-away quiches, met een aanbod waaruit het lastig kiezen is.

Kasteelpleinstraat 45-47 en Ijzerenwaag 4

debroersvanjulienne.be

Handelswijn

In de Handelsbeurs was van 1531 tot 1997 de ’moeder aller beurzen’ gevestigd, de effectenbeurs, nu kun je er wijn nippen en van daaruit doorsteken naar het bijbehorende restaurant.

Brozestraat 31

handelsbeursantwerpen.be

Proost!

België is bier. Iets buiten het centrum ligt brouwerij de Koninck (Mechelsesteenweg 291, dekoninck.be) waar je met een 3D-ervaring door de wereld van het gerstenat wordt geloodst. Eilandje (Indiëstraat 21, seef.be) is een meer traditionele brouwerij om het echte Seefbier te beleven.

Luxe

De naam zegt het al: in hotel Botanic Sanctuary Antwerp slaap je in een voormalig klooster. Het 15e-eeuwse gebouw is na een grondige renovatie getransformeerd tot een luxe vijfsterrenhotel. De kamers kijken uit over een binnenplaats terwijl de vier restaurants en de Botanic Bar worden geroemd.

Leopoldstraat 26

botanicantwerp.be