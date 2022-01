Wow: deze vissen hebben een bijna menselijke gezichtsuitdrukking

Bolle vorm

De parelschubgoudvis wordt door zijn bolle vorm ook wel pingpong-goudvis genoemd. Deze vis wordt in China speciaal gekweekt voor aquaria en is dus (helaas) niet in het wild te vinden.

Grote mond

Ⓒ Getty Images/500px

Je zal het maar hebben, zo'n grote mond en dan ook nog met de hoeken naar beneden. De Pauwoog Chichlide lijkt continu triest, maar is best tevreden en leidt een rustig en vreedzaam leven in de Zuid-Amerikaanse wateren.

Make-up

Ⓒ Getty Images/imageBROKER RF

Het lijkt wel of de roodlippige vleermuisvis make-up op heeft en klaar is voor een leuk feestje! Deze vis zwemt vooral rond de Galapagoseilanden.

Lief monster

Ⓒ Getty Images

Door zijn gigantische bek lijkt deze vis op een gevaarlijk monster. Niks is minder waar: deze goudband kaakvis, die maximaal 11 centimeter wordt, doet geen vlieg kwaad.

Smiley

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Het gezicht van de pijlstaartrog lijkt model te hebben gestaan voor de smiley. Hoewel de rog niet agressief is zit het venijn letterlijk in de staart waarmee hij een, soms zelfs dodelijke, steek kan uitdelen.

