Zo warm je friet (of patat) het beste opnieuw op

We zullen eerlijk zijn: friet (of patat) is sowieso vers het lekkerst. Onze beste tip is dan ook om niet overmoedig te zijn en een realistische portie friet te bestellen of te bereiden.

Zit je toch met kliekjes? Dan zijn er een paar manieren om friet opnieuw op te warmen. Wat we in ieder geval al kunnen zeggen is: gebruik in geen geval de magnetron. Die doet absoluut niets goeds voor je friet. Wat wel?

Opbakken in de pan

Gebruik een gietijzeren pan en verhit een laagje plantaardige olie op medium-hoog vuur. Bak friet een paar minuten aan. De Amerikanen noemen deze methode ook wel ‘shallow fry‘: een snelle manier van iets frituren, in een klein laagje olie. Perfect voor het knapperig maken van friet die al eerder gefrituurd is geweest.

Zorg er wel voor dat je niet te veel friet tegelijk in de pan legt. Werk desnoods in porties. Laat de frietjes voordat je ze serveert ook nog even uitlekken op een vel keukenpapier .

Opwarmen in de oven

Verwarm de oven voor op 225 graden. Leg een vel bakpapier op een bakplaat en zet de lege bakplaat een kwartiertje in de warme oven, zodat deze goed opwarmt. Haal voorzichtig uit de oven en spreid de friet uit op de hete bakplaat.

Verwarm 5 minuten in de hete oven. Proef of de friet al voldoende knapperig is. Is dat nog niet het geval? Laat de frietjes dan nog een paar minuten extra in de oven liggen.

Opwarmen in de airfryer

Van patat kun je de volgende dag ook genieten als je een paar minuten op 200 graden in de airfryer frituurt. Dat geldt trouwens niet alleen voor friet, maar ook voor snacks als bitterballen, chicken wings en kaasstengels.