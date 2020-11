Een klein bos in je achtertuin, waarom ook niet?

Toen Nathalie van Loon in maart 2018 haar Tiny Forest aanplantte, zag het er wat schamel uit. Kleine takjes die uit de grond staken, dat werk. Maar nu, 2,5 jaar later, is er een prachtig klein bos achter haar huis in Zwartsluis verrezen. „Het ging veel sneller dan ik dacht.”

Een Tiny Forest oftewel klein bos is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het concept is bedacht door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma die de volle en drukke binnensteden graag wil voorzien van meer natuurlijk, inheems groen. Het idee werd wereldwijd opgepikt, in Nederland door IVN Natuureducatie.

De ’bosjes’ worden in Nederland aangeplant bij scholen maar ook particulieren, mits in het bezit van een groot stuk grond, kunnen meedoen. Om de eigenaren van kleinere tuinen tegemoet te komen, zijn vanaf deze maand dozen met een Tuiny Forest verkrijgbaar, goed voor zes vierkante meter inheemse wildernis. Inmiddels hebben zich 800 Nederlanders aangemeld voor deze combinatie van vijf inheemse bomen, vijf inheemse heesters en een zak inheemse zaden.

Voordelen

Nathalie van Loon wandelt regelmatig met haar gezin én hond door hun achtertuinbos. „Wij wonen aan de rand van het dorp en hadden altijd een groot grasveld. In dit minibos zagen we meerdere voordelen. Het biedt beschutting en privacy, het vraagt weinig onderhoud én je brengt letterlijk een stukje natuur terug.”

Inmiddels ritselt het bos – volgens Van Loon ongeveer 25 bij 25 meter – letterlijk van de insecten en vogels. „We hebben naast veel wilgen, iepen, eiken en berkenbomen ook bessenstruiken. We merkten al snel dat dit veel vogels, insecten en vlinders trekt. Het ziet er lekker verwilderd uit. Ik hou heel erg van de natuur zoals de natuur hoort te zijn.”

Daan Bleichrodt is de ’Chief Tree Planting Officer’ van IVN Natuureducatie en verantwoordelijk voor het uitrollen van de Tiny én Tuiny Forests. „Ik zag Shubhendu Sharma in 2014 bij Tedx Talks en zijn idee leek me geweldig. Er zijn zoveel kinderen in grote steden die nooit in een bos komen. Zo breng je het bos naar hen toe.”

"May the forest be with you"

Daarom worden Tiny Forests vaak in de buurt van een school aangeplant. „De leerlingen kunnen er na schooltijd lekker spelen en tijdens schooltijd kan er bijvoorbeeld biologieles worden gegeven. Momenteel zijn er in heel Nederland zo’n 85 gerealiseerd en daar gaan er volgend jaar nog tachtig bijkomen.”

Volgens Bleichrodt – die zijn mails steevast afsluit met ’May the forest be with you’ – hebben zo’n zestig gemeenten belangstelling voor de formule. „Het is ook goed nieuws dat de kleinere Tuiny Forests zo aanslaan. We horen vaak dat mensen graag ’iets aan de natuur’ willen doen; dit biedt een praktische mogelijkheid.”