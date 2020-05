Thuiswerken kan ook in een inspirerende omgeving

Voorlopig blijven we nog wel even thuiswerken. Natuurlijk zijn een bureau en ergonomische bureaustoel essentieel, maar denk ook aan goede raamdecoratie. Je kunt zo het daglicht optimaal filteren en de temperatuur in huis sturen. Met mooie gordijnen en blinds breng je ook sfeer en kleur in je interieur. Warme steenkleuren en de linnenlook zijn daarbij de trend.