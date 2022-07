Getest: welke kronkelchips is nou het lekkerst?

’Wokkels Verdraaid lekker’ was en is nog steeds de bekende slogan van de aardappelchips van Lay’s, dat daarvoor bekend stond als Smiths. De zoutjes werden alweer bijna vijftig (!) jaar geleden geïntroduceerd, in 1974, waarbij de gedraaide helixvorm een uniek mondgevoel gaf.

Dat het maken van deze zoutjes niet eenvoudig is, bleek wel begin dit jaar tijdens de finale van het tv-programma Snackmasters, waarin sterrenkoks de paprika-variant van deze chips moesten reproduceren. De zoutjes danken hun unieke vorm namelijk aan de zogenoemde extrusietechniek, waarbij een pasta van aardappelzetmeel en aardappelpoeder door een mal wordt geperst, vervolgens wordt gefrituurd en op smaak gebracht.

Natuurlijk zijn er inmiddels ook andere ’wokkel-achtigen in de supers te vinden, met namen als Krulchips en Kronkels. Ze hebben echter een iets andere vorm omdat de Wokkel een beschermd (vorm)merk is. Alle concurrenten hadden overigens exact dezelfde vorm, en komen dus hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde fabriek. Een beetje draaien aan de knoppen wat betreft de receptuur, een andere verpakking eromheen et voilà: de consument heeft weer iets om te kiezen!

Zouden collega’s überhaupt verschil proeven tussen de identieke concurrenten en kunnen ze op tegen het origineel? Het antwoord is ja! Op de eerste plek eindigde namelijk Salvo’s van 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), gevolgd door Wokkels van Lay’s, Kronkels (Albert Heijn), G’woon Krulchips (Vomar/Coop) en SnackDay Rocker’s van Lidl.

1. „Helemaal prima, ook al zijn dit niet de echte”, klonk het na het proeven van de Salvo’s van 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt). „Smaakt naar Mama Mia, goed knapperig en kruidig.” „Absolute winnaar.” €0,73 per 110 gr

2. Toch wel verrassend is de tweede plaats voor Wokkels van Lay’s. Bros en smaakvol, vonden sommigen. Anderen waren licht teleurgesteld. „Saai en vlak. Hier hadden meer kruiden in gemogen.” €1,55 per 100 gr

3. Op een derde plek vinden we de Kronkels van Albert Heijn terug. „Heel lekker zout, had wel brosser gemogen.” Maar voor de ander was lekker zout „veel te zout”. €0,79 per 110 gr

4. „Ik vind iets niet snel vies, maar dit is wel erg smakeloos” riep men over de G’Woon Krulchips van Vomar/Coop. €0,73 per 110 gr

5. Rocker’s van SnackDay (Lidl) completeert de krulchips-top 5. „Veel te mild” en „Zijn ze vergeten kruiden toe te voegen?” was het commentaar. €0,99 per 150 gr