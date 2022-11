Tip voor cruisegangers: ga niet meteen los op het buffet!

Nou, nee. Tenminste, als we Erica DePascale moeten geloven. Zij heeft jarenlang op een cruiseschip van rederij Royal Caribbean gewerkt.

DePascale zegt tegen The Sun dat het eerder regel dan uitzondering is dat cruisegangers op dag één regelrecht naar het buffet gaan. En dat is niet per se verstandig, omdat het buffetrestaurant op de eerste dag de allerdrukste plek is van het schip.

Volgens DePascale kun je daarom het beste voor een koffie of een snack gaan bij een van de barretjes om zo de drukte te ontwijken. Het buffetrestaurant kun je op dag twee (drie, vier en later) altijd nog bezoeken.