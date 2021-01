Smaaktest: 5 x cassavekroepoek met precies de juiste pit

’Waarom testen jullie geen gewone kroepoek?’ zult u misschien denken. We gingen voor cassavekroepoek zodat de vegetariërs onder onze collega’s een keertje konden meeproeven. Net als garnalenkroepoek is het een Indonesisch product, maar je vindt het zoutje overal in Zuidoost-Azië.

Cassave is een eetbare wortelknol van de Manihot esculenta, een soort heester die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt en daar al duizenden jaren wordt verbouwd. In Suriname staat het ook steevast op het menu als teloh: gebakken cassave. Het waren trouwens de Portugezen die de plant na de ontdekking van Amerika naar Afrika en Azië haalden.

Terug naar de cassavekroepoek! In dat zoutje zit niet alleen cassave, maar ook ’tapiocabloem’, een soort zetmeel gemaakt van de cassavewortel, ideaal als bindmiddel. Daarnaast komen we vaak prei en chilipeper of -poeder op de verpakking tegen.

"Cassavekroepoek soms net iets te krokant"

Tijdens de test blijkt dat normale cassavekroepoek soms best pittig kan zijn. Samasaya viel als eerste af. De vierkantjes zijn een stuk groter, maar iets te hard en de kroepoek brandt ook flink na... Bigger is niet altijd better.

Ook de kroepoek van Aldi vond men te hard. Improba viel eveneens tegen. „Erg vet. Ruikt naar frituurwalm.”

Op de zak van Sum & Sam staat dat iedereen (met een beetje hulp) Indisch kan koken. Toch jammer dat hun cassavekroepoek „smakeloos” wordt gevonden.

De merken die onze fijnproevers wel konden bekoren, waren Jumbo, Albert Heijn, Go-tan, Lidl en Conimex. „Precies de juiste pit.”

1

Jumbo wist met zijn cassavekroepoek precies de juiste snaar te raken. „Niet te pittig, niet te flauw.” „Rijk van smaak, heel lekker.” Toch sluiten we niet uit dat ze door een concurrent worden gemaakt. €0,91 per 75 gr

2

Een nette tweede plaats voor Albert Heijn. „Iets krokanter, deze doet zijn naam eer aan.” Een enkeling vond ze „toch wat saai”. De toepassingstips op de zak kon men bovendien waarderen. €0,79 per 60 gr

3

Go-Tan is van de bekende fabrikanten het hoogst geëindigd. „Deze zijn iets dunner. Erg knapperig.” Thai Cassave heet deze variant, de reden is ons een raadsel want de smaak is vergelijkbaar. €0,95 per 70 gr

4

En daar hebben we Lidl! „Deze is mij net iets te pittig”, vond de een. „Maar wel erg lekker”, riep een ander. €0,95 per 125 gr

5

De top vijf is met Conimex deze week compleet. „Lekker luchtig, niet te heftig.” „Een middenmoter.” „Ze zijn iets stugger dan de andere.” €1,19 per 75 gr