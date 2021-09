Hoe voorkom ik overgewicht bij mijn huisdier?

Buitenland

Hagedis springt na 6000 km uit beha van Britse vakantieganger

Een hagedis blijkt in de koffer van de Britse Lisa Russell (47) te zijn gekropen. Ze was op vakantie op het Caribische eiland Barbados, bij thuiskomst ruim zesduizend kilometer verderop in South Yorkshire kwam het kleine beestje plots tevoorschijn uit een beha.