Doe eens vriendelijk! Een knikje of glimlach kan namelijk wonderen doen

Oorspronkelijk werd de Doe vriendelijk dag bedacht in Nieuw-Zeeland, waar ze hem op 1 september vieren, is The Random Act of Kindness Day via Amerika naar ons land overgewaaid.

Het klinkt zo eenvoudig: doe vriendelijk. Maar hoé dan, zonder dat het geforceerd is? Volgens etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo draait het vooral om het non-verbale gedrag. Je kunt van alles zeggen, als de houding daarbij niet correspondeert, gaat de boodschap verloren. „Een open blik, een open houding, lachen, een knikje, oprechte interesse”, somt ze op als dingen die belangrijk zijn bij vriendelijkheid.

Dus: „Lach eens naar die caissière, geef haar een knikje, bedank hem, wens haar een fijne dag. De een vangt de signalen wel op, de ander niet, maar het moet altijd oprecht zijn. Je kunt wel iemand vragen hoe het met hem gaat, als je niet oprecht luistert naar het antwoord, komt het alsnog niet vriendelijk over.”

Vanuit je hart

Wat goed werkt is het geven van een compliment. Niets voor niets heeft die ook een eigen dag: 1 maart. „Eigenlijk is dat de basis van vriendelijkheid: je geeft een stukje warmte aan de ander, iets dat we nog te weinig doen, als je het mij vraagt. Doe wat je vanuit je hart kunt geven, dan ben je al snel vriendelijk.”

En nee, het valt niet altijd mee om vriendelijk te blijven. Maar soms gaat het ons gemakkelijker af dan andere keren. Hoe kan dat toch?

Vriendelijkheid en warmte, of hulp, wordt vooral gegeven op het moment dat het ’t hardste nodig is, bijvoorbeeld in een onwerkelijke situatie. „Als er ergens een ramp plaatsvindt worden er massaal hulptroepen gestuurd, terwijl jaren later die hulp waarschijnlijk ook nog nodig is. Als je elke dag ellende ziet, raak je daar een beetje immuun voor”, legt Van Leggelo uit. „Terwijl het eigenlijk altijd helpt. Geef diegene op straat eens een compliment over haar jas, laat eens iemand voor bij de kassa, sta eens op voor iemand in het OV.”

Social media

En ook, niet geheel onbelangrijk: „Doe eens vriendelijk op social media. Er wordt zoveel geroepen, maar er zit een mens achter de ontvanger. Tel tot 10 als je boos bent, of geef opbouwende kritiek. Het heet niet voor niets een sociáál medium.”

Waar ze tot slot nog de nadruk op wil leggen op deze dag van vriendelijkheid is lief zijn voor jezelf. „Dat is iets dat we nogal eens vergeten. We kunnen heel streng zijn voor onszelf, als we iets verkeerd doen of vergeten. Wees eens wat zachter voor jezelf, dat geeft minder stress. Je voelt je daardoor beter en kunt ook vriendelijker zijn naar een ander, het is eigenlijk een vicieuze cirkel.”

Overigens bestaat er ook een Wereld Vriendelijkheidsdag (Word Kindness Day), op 13 november, en dus de Nationale Complimentendag op 1 maart. Maar zouden we niet gewoon iedere dag vriendelijk moeten en kunnen zijn, zowel voor een ander als voor elkaar?