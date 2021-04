Knallende zalmceviche met passievrucht en citroen

Een smaakexplosie van zuur, pittig, fris en kruidig en dan die zachte vis. Een gerecht uit Peru, al hebben ze in Ecuador ook een heerlijke variant van garnalen in pikant-zure tomatensaus met avocado en gebakken banaan.

Passievrucht

Vette vis is minder gebruikelijk bij ceviche, omdat die eiwitten moeilijker stollen. Maar met deze zalmceviche met passievrucht en citroen uit The Lemon Kitchen van Jadis Schreuder (of is het toch meer een soort sashimi?) lacht de lente je toe! Bovendien wil je zalm toch niet helemaal gaar hebben. Trouwens: ze blijken ruim 2000 jaar geleden in Peru het gefermenteerde sap van de bananenpassievrucht te hebben gebruikt om vis te garen. Zo zie je maar.

Zo maak je het

Snijd de zalm in dunne plakjes en leg op een schaal. Maak de marinade van het vruchtvlees van de passievrucht (inclusief pitjes), olijfolie, 1 el citroensap en zout en peper naar smaak. Schenk de marinade over de zalmplakjes en strooi er verse tuinkers over. Maak met een zesteur of dunschiller wat citroenkrulletjes om te garneren. Direct serveren.

Nodig voor 4 personen

- 500 g verse zalm zonder huid

- 2 passievruchten

- 1 el extra vierge olijfolie

- 1 biologische citroen (sap en citroenkrulletjes)

- verse tuinkers

- snuf zeezout en peper