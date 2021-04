Zeven redenen waarom je de dag zou moeten beginnen met een glas water

1. Metabolisme

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat water een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van je metabolisme. Door op een lege maag een glas water te drinken, help je de spijsvertering. Zo geef jij je lichaam en goede start.

2. Maagzuur

Als je last hebt van maagzuur, is het belangrijk om gedurende de dag voldoende water te drinken. Water verdunt het maagzuur waardoor je dus minder last hebt van een branderig gevoel. Zeker als je net wakker bent, is het goed om direct water te drinken, omdat je laatste glas vocht dan al een tijd geleden is.

3. Nierstenen

Door veel water te drinken verdun je de schadelijke stoffen in je urine die nierstenen kunnen veroorzaken. Je urine is daarin een belangrijke graadmeter. Die moet zo helder en geurloos mogelijk zijn. Door de dag de te beginnen met een glas water zet je een grote stap richting dat doel.

4. Hoofdpijn

Als je regelmatig last hebt van hoofdpijn, dan is dat waarschijnlijk omdat je te weinig drinkt of niet regelmatig genoeg drinkt. Uitdroging veroorzaakt namelijk hoofdpijn.

5. Spoel je lichaam schoon

Je nieren en lever werken hard om je lichaam schoon te spoelen. Om de afvalstoffen af te voeren, heeft je lichaam de hele dag water nodig. Begin de dag daarom met een glas water zodat je nieren en lever je lichaam schoon kunnen houden.

6. Betere stoelgang

Alle organen werken het beste wanneer je goed gehydrateerd bent. Dat geldt ook voor je darmen. Wanneer je last hebt van verstoppingen is dat waarschijnlijk te danken aan een gedehydrateerde endeldarm. Hierdoor werkt deze niet optimaal en dat ga je merken wanneer je op het toilet zit. Drink daarom voordat je aan de koffie gaat eerst een glas water.

7. Voorkom slechte adem

Eén van de belangrijkste oorzaken van een slechte adem is een tekort aan vocht. Zeker ‘s ochtends wanneer je al lange tijd niks gedronken hebt, kun je hier last van hebben. Door je tanden te poetsen wordt alles weer fris, maar als je niet genoeg drinkt komt de vieze geur snel weer terug. Begin de dag daarom met een glas water.