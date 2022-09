Drie tekenen dat je toch niet zo'n leuke collega bent als je misschien denkt

Als je denkt dat ál je collega’s strontvervelend zijn

Vind je dat je gehele team maar bestaat uit een stelletje lapzwansen, dan is het misschien tijd voor wat zelfreflectie. Tessa West, universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit van New York en auteur van het boek ’Eikels op het werk: giftige collega’s en wat jij er zelf aan kunt doen’ zegt tegen HuffPost dat het waarschijnlijk aan jou ligt als je het met niemand uit je team goed kunt vinden.

Ben je leidinggevende, dan is het ook goed om eens goed na te gaan hoe andere teamleden elkaar behandelen, stelt West. Zijn de collega’s onaardig tegen elkaar, gunnen ze elkaar niets of saboteren ze zelfs de boel, dan kan het een teken zijn dat jij als leidinggevende je werk niet goed doet. „Als je collega’s altijd kibbelen, zou jij daarvan de voornaamste redenen kunnen zijn.”

Als je collega’s je nooit feedback geven

Lijkt het alsof je collega’s het nooit oneens met je zijn? Dan kan het zo zijn dat je collega’s zich bij jou niet op hun gemak voelen om hun mening te delen of feedback te geven, zegt de Amerikaanse organisatiepsycholoog Laura Gallaher.

Collega’s kunnen zich volgens haar geïntimideerd voelen door je en daardoor niet voorzien van feedback op je werk. „Collega’s kunnen het gevoel hebben dat ze geen energie hebben om de discussie met je aan te gaan.”

Als iedereen één voor één je team verlaat

Leidinggevenden, let op: moet je om de haverklap afscheid nemen van collega’s, dan kan het zomaar zou zijn dat ze vertrekken omdat ze het niet fijn vinden om voor je te werken. Verlaten mensen het bedrijf, maar willen ze niet vertellen waarom dat precies is, dan is het slim om bij jezelf te rade gaan of het niet aan jou ligt.