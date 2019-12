Recept van de dag: romige knoflooksoep

Houdbaarheid: 3 dagen.

Nodig voor zes personen:

• wat houtmot

• 2 bollen knoflook, heel

• 4 takjes tijm, gerist en gehakt

• 1 blaadje laurier

• 1 kroontje foelie

• 1,4 l melk

• muskaatnoot

• ca. 50 g koude boter, in blokjes

• 2 eetl crème fraîche

Eventuele garnering:

• handje gehakte peterselie of tuinkers

Bereiding:

Strooi een laagje houtmot in een rookoventje of oud pannetje. Zet er een rooster overheen (of alufolie met wat gaatjes). Doe de knoflook erop en sluit goed af met de deksel. Zet op middelhoog vuur, draai het na 5 minuten laag. Draai na 10 minuten het vuur uit en laat afkoelen (eerder opendoen en de keuken staat blauw).

Zet de knoflook nu 15 minuten in een oven van 180 ºC. Duw de (afgekoelde) knoflooktenen uit hun velletje en hak ze. Dan in een pan met dikke bodem, tijm, laurier, foelie en melk erbij. Breng aan de kook, draai het vuur lager en laat 30 minuten zachtjes trekken. Roer af en toe los vanaf de bodem.

Vis de laurier en foelie eruit en maak flink op smaak met peper en zout en nootmuskaat. Zet warme soepborden of kommen klaar en klop voor serveren met een garde, of staafmixer, klontjes boter door de hete soep tot hij mooi romig is.