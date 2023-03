Isoleren én ventileren: waarom is dat zo belangrijk?

Mijn meissie is van de korte maar strenge winters, onze kleine man heeft het liefst een half jaar lang een dikke meter sneeuw en ijs en bij mij slaat de winterdepressie toe zodra het eerder donker wordt.

Het is in elk seizoen goed om je huis te isoleren. Dat houdt de warmte binnen, zorgt voor een lagere energierekening en is goed voor ons klimaat, want als je minder energie nodig hebt om je huis te verwarmen, stoot je ook minder CO2 uit. Ook bij huizen die geen CO2 uitstoten omdat ze volledig van het gas af zijn, is isoleren belangrijk. De elektriciteit die je als huishouden gebruikt, bijvoorbeeld voor je vloerverwarming, wordt doorgaans ook met gas opgewekt.

Isoleren kan op veel verschillende manieren. Wat voor jouw huis de beste is, kan ik niet bepalen. Laat een energiecoach of professioneel bedrijf komen en vraag naar de opties en prijzen. Laat altijd meerdere experts langskomen.

Als je huis eenmaal goed is geïsoleerd, kan het vocht dat we als huishouden produceren je woning niet meer uit. Dat levert een hoge luchtvochtigheid op en behalve dat vochtige lucht veel minder snel opwarmt, is het ook niet zo goed voor een mens. Het kan zelfs schimmelvorming veroorzaken.

Daarom moet je ventileren. Dat kun je geforceerd doen door een raam open te zetten, minimaal tien minuten per dag. Maar het kan ook via roosters of een WTW-unit. Zo’n Warmte Terug Win-systeem onttrekt de warmte aan de vochtige lucht die hij afvoert en geeft diezelfde warmte terug aan de verse lucht die hij aanvoert.

Simpel gezegd: isoleren is goed voor je energieverbruik en het klimaat, maar zorgt wel voor condensvorming in je huis. Daarom moet je ventileren! Het lijkt misschien tegenstrijdig maar als je de boel niet uren tegen elkaar open zet, levert het meer voor- dan nadelen op.

