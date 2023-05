Fietsen van Slot Zuylen naar kasteel de Haar: een tocht vol grandeur

De weelderige kastelenroute start en eindigt bij Slot Zuylen in Oud-Zuilen waar de schrijfster Belle van Zuylen werd geboren en getogen. Vanaf het slot passeer je eerst Bistro Belle waarvan het terras verleidelijk in het zonnetje baadt. Het smeekt om een bezoek, maar dat genoegen bewaren we voor als we terugkomen.

Nadat we de Maarsseveense Plassen en Fort Maarsseveen (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) zijn gepasseerd, fietsen we de Bethunepolder in. De grotendeels ontveende, moerasachtige polder is een belangrijke drinkwatervoorziening van Amsterdam dankzij het regenwater van de Utrechtse Heuvelrug dat hier weer naar boven welt.

Bodemdaling

We stappen even af bij een informatiebord waarop valt te lezen dat door turfsteken en droogmalen van de polder de bodem de afgelopen duizend jaar bijna vijf meter is gedaald. Al fietsend genieten we van ooievaars, zilverreigers, weidevogels, ganzen en eenden die zich hier helemaal thuis voelen. De polder is speciaal voor deze vogels tot beschermd natuurgebied verklaard.

Nadat de wind de legakkers waarop de turf werd gedroogd had weggeslagen, ontstonden de Loosdrechtse Plassen, een van de populairste watersportcentra van ons land. Al die jachten en boten hebben onderhoud nodig. We passeren terwijl we door Scheendijk komen, dan ook meerdere werven, maar ook fraaie waterwoningen met de mooiste bootjes aan de aanlegsteiger.

Via de weilanden gaan we door naar Breukelen, een mooie plaats met leuke terrassen. Het New Yorkse stadsdeel Brooklyn is vernoemd naar het dorp dat tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal ingeklemd ligt.

Doorkijkje naar de tuinen van Slot Zuylen. Ⓒ Bob Huisman

Als je over de Breukelerbrug het drukbevaren kanaal bent overgestoken en het treinstation Breukelen en de Kortrijkse molen bent gepasseerd, fiets je het stille Groene Hart in. In deze tijd gekleurd in het mooiste lentegroen dat je kunt bedenken. We kijken vele kilometers ver weg over het zogenoemde cope-landschap dat in de middeleeuwen ontstond, vernoemd naar een overeenkomst die het recht gaf om een gebied te mogen ontginnen.

Over mooie, vaak half verharde paden komen we in Kockengen, een voormalig boerendorp waar inmiddels ook vele niet-agrariërs wonen. Het dorp zal volgend jaar niet van de kaart zijn verdwenen, maar Kockengen heeft een serieus probleem: het zakt langzamerhand steeds verder weg in de slappe veenbodem.

Bardot

Een paar kilometer verder bereiken we het uit 1391 stammende Kasteel de Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van ons land. In de jaren 70 was het een geliefde bestemming voor de jetset. De operazangeres Maria Callas, mode-iconen Coco Chanel en Yves Saint Laurent, acteurs Roger Moore en Joan Collins en de Franse seksbom Brigitte Bardot overnachtten er.

Nu mag je er ook als gewone sterveling een kijkje nemen. Vooral liefhebbers van televisieseries als Downton Abbey komen aan hun trekken terwijl ze door het fraaie kasteel dwalen. Ook buiten is het genieten, ’t fraaie park is een lust voor het oog.

Châtelet

Het mooie Slot Zuylen is het begin- en eindpunt. Ⓒ Bob Huisman

Weer in het fietszadel kom je via Portengen terug in Breukelen waar je de Vecht volgt, terug naar Oud-Zuilen. Aan weerszijden van het riviertje proef je nog altijd de grandeur van vroeger tijden toen de superrijken uit Amsterdam in de zomer de stinkende stad verlieten om van het mooie, schone leven te genieten.

Dat doen wij ook wanneer we op het terras dat gelukkig nog steeds zonovergoten is, met uitzicht op de Vecht lekker de benen kunnen strekken.

Rondje Slot Zuylen – Kasteel de Haar bedraagt een kleine 40 kilometer. Volg de route 45-62-23-85-84-03-05-07-09-10-11-11-12-14-05-03-84-87-46-45.

Duizenden brieven

Kasteel de Haar was in de jaren 70 een hotspot voor de jetset. Ⓒ Bob Huisman

Belle van Zuylen (1740-1805), geboren als Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, was schrijfster en componiste. Zij schreef in het Frans, gebruikelijk voor de adel, romans, toneelstukken en fabels, maar ook opera’s en liederen.

Tot jaar dertigste woonde Belle in de zomers op Slot Zuylen, terwijl ze ’s winters in Utrecht verbleef. Van de duizenden brieven die zij schreef, zijn er zo’n 2600 bewaard gebleven. Hierin krijg je een goede indruk van het adellijk leven en de positie van een gefortuneerde vrouw in de achttiende eeuw. slotzuylen.nl