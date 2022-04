Premium Het beste van De Telegraaf

Van Slot Zuylen naar kasteel de Haar Fietstocht vol grandeur

Door Joop Duijs

Veel fietsers hebben de mooie route ontdekt. Ⓒ Bob Huisman

Ontspannen fietsen van Slot Zuylen in Oud-Zuilen naar Nederlands grootste kasteel de Haar in Haarzuilens. Een nieuwe fietsroute waarbij je onderweg het nodige meekrijgt over de historie van de Utrechtse streek.