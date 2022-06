Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken bij Stéphanie uit Bergen op Zoom: huis met bijzondere accenten

Door Sigrid Stamkot, foto’s Rene Bouwman Kopieer naar clipboard

Stéphanie Franken gaf de inrichting van haar jaren 30-huis een persoonlijke draai; Scandinavisch met een vleugje Japandi en zwart.

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week is dat in het lichte jaren 30-huis van Stéphanie Franken uit Bergen op Zoom.