Recept van de dag: pindamayo

Maar niets is heilig, zo blijkt en Joke Boon heeft de twee gewoon vrolijk door elkaar geklopt. Er is wat voor te zeggen. Als je toch helemaal nieuw gaat, ben dan ook vrij de keuken naar je hand te zetten. Het blijft zo gek dat we de hele keuken willen veranderen maar dan moet alles wel precies hetzelfde blijven heten. Er wordt dus op een oud verwachtingspatroon gekookt. Doet Joke ook, maar wel met lef.

Nodig voor vier porties:

•2 eetl mayonaise

•1 eetl pindakaas, welke soort je maar wilt

•½ eetl sambal badjak

•½ eetl ketjab manis

•1 eetl citroensap

•1 theel ketchup

Bereiding:

Moeilijk is het niet, voor de pindamayonaise mengt ze mayo met pindakaas, sambal, ketjap, ketchup (!) en citroensap. Ik zou het na het mengen nog een half uur in de koelkast zetten om de smaken aan elkaar te laten wennen. Als je het gebruikt over de satéballen, (eventueel ook als burger te vormen) snipper er dan nog een sjalot doorheen.