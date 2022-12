Binnenkijker: Amy en Hayo wonen in een huis vol kunst

Bewoners

Amy Barratt-Jones (38), Hayo (40) en Maye Bolhuis (4), tweede dochter op komst

Sinds

2019

Bouwjaar

1924

Oppervlakte

135 m2

Aantal slaapkamers

4

Opvallend

De grenenhouten gelakte trappen die mooi bij de witte lambrisering passen.

Rust en ruimte in de woning die uit 1924 stamt. Ⓒ Rene Bouwman

Een gevoel van rust en ruimte, dat was wat Amy Barratt-Jones en Hayo Bolhuis zochten. Dat vonden zij in deze jaren dertig, twee-onder-een-kapwoning in Bussum.

De muur boven de beige, organische bank schreeuwde om iets moois en hoewel ze al veel kunst in hun bezit hadden, werd Amy’s creatieve brein dusdanig gestimuleerd dat ze zelf iets voor die plek bedacht. Haar minimalistische werk, in de warm-beige kleur van de muur, beviel zo goed dat ze naast haar baan in de reclame nu ook voor anderen creëert.

Druk bestaan

„Kunst hoort in een huis”, vindt Amy. „Ik merkte dat het in mijn drukke bestaan rust in mijn hoofd gaf om zo bezig te zijn. Ik wilde iets wat niet schreeuwerig was, maar wat de ruimte ook rust geeft.” Inmiddels hangen er overal creaties van haar. Boven is gereserveerd voor de impressionistische en modern abstracte werken van haar Engelse opa die samen met haar oma een kunstgalerie bestierde.

De ornamenten op het plafond, de houten massieve deuren en houten vloer waren al kunstwerken op zich; de hoogwaardige afwerking was, samen met de Gooise hut in de tuin, een van de dingen waar het stel voor viel.

De witte Bulthaup B1-keuken met chromen grepen die er bij de koop van het huis al in zat, had weliswaar wat gedurfder gemogen, maar vanwege de hoogwaardige kwaliteit mocht hij blijven. „We wilden niet groots verbouwen.”

De keuken zag er prima uit en kon blijven. Ⓒ Rene Bouwman

Boven kwam uit praktische overwegingen een toilet in de badkamer die verder intact werd gelaten. De granieten vloer en metrotegels werden goed bevonden en aangevuld met een walnoten wastafel met gouden kraan en ronde walnoten spiegel erboven.

Handgrepen

Het walnotenhout komt ook weer terug in de zwartleren eetstoelen die aan de vierkante matzwarte tafel met rond afgewerkte hoeken staan. Het zwart komt weer terug in de stalen handgrepen van de off-white geverfde servieskast.

Walnotenhout komt terug in de zwartleren eetstoelen aan de matzwarte tafel. Ⓒ Rene Bouwman

De stoel aan de kop van de tafel is de bekende Pierre Jeanneret design loungestoel, maar dan handgemaakt op Bali. „Het liefst zou ik alle eetstoelen door deze vervangen, maar mijn vriend vindt ’m niet lekker zitten. Nu dient hij als sfeervolle eyecatcher.”

De drie kasten die in de dezelfde kleur als de muur zijn geverfd, staan op de nominatie om door een mooi vintage dressoir te worden vervangen.

Kunst is onder meer te vinden boven de beige bank in de huiskamer. Ⓒ Rene Bouwman

Van de verkoop van haar eerste kunstwerk kocht zij een Louis Poulsen Panthella staande lamp, een heruitgave van de klassieker die haar moeder ook al 50 jaar heeft. „De wit met bollende kap vertaalt eigenlijk ons hele Japandi-Scandinavische interieur in één lamp en neemt me mee terug naar mijn vroegere huis.”

Ook in de slaapkamer vinden we kunst, gemaakt door haar moeder. „Abstract en in zachte kleuren, wat ook weer rust geeft.”

Hotelkamer

Zelfs kunstwerkjes in de kinderkamer. Ⓒ Rene Bouwman

In eerste instantie verfde Amy de muren donkerblauw, met behang in dezelfde tint. „Ik wilde zo’n hotelkamerlook. Maar eenmaal af werd ik er juist onrustig van en nog dezelfde dag heb ik het wit geschilderd. Dat typeert me wel: als ik iets doe en het bevalt niet, dan onderneem ik meteen actie.”

De rust die ze zocht, heeft zij gevonden. „Ik ben blij dat we een nestje hebben gebouwd dat de veiligheid en ruimte biedt die wij zelf hadden toen we jong waren. Ik ben trots dat ik met mijn werk anderen rust in het hoofd en hun huis kan geven.”