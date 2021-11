Dagrecept: Lekker! Spruitjes met Zwitserse kaas

Nu zou deze reactie op bittere groenten in onze genen zijn vastgelegd, stellen onderzoekers van de universiteit van Kentucky. Zo zouden mensen met de aangeboren gevoeligheid voor bittere groenten ook niet houden van kool en broccoli. Smaakversterkers als zout en suiker maken die groenten in dat geval ook niet lekkerder.

Met de tijd zou de gevoeligheid afnemen, wat bij ondergetekende klopt; nu eet ik ze wel. Ik vraag me af of die wetenschappers ook hebben gekeken naar de rol van kaas, die immers vaak goed gaat met bittere groenten. Vandaag een heerlijke spruitjesschotel met Vacherin Fribourgeois, een Zwitserse bergkaas. Het recept is van kaasdeskundige Betty Koster, die hiermee het bewijs levert dat spruitjes ook lekker zijn in de kaasfondue!

Bak de knoflook met de paddenstoelen lichtbruin. Voeg beetgare spruitjes toe, samen met de room. Breng op smaak met zout en peper. Giet in een ovenschaal, strooi de geraspte kaas erover en 10 minuten gratineren in de oven. Lekker met stokbrood of als bijgerecht.

Nodig:

- 500 g spruitjes (schoon

en beetgaar)

- 250 g paddenstoeltjes (liefst met enoki erin)

- 200 g Vacherin Fribourgeois (anders Raclette of

Fontina, geraspt)

- 200 ml room

- 1 teentje knoflook

(fijngesnipperd)

- scheutje olijfolie