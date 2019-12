Snoeppoepende bomen en rolschaatskerk: zo viert men kerst in het buitenland

Meer dan de helft (55%) van de Nederlanders wil op reis kennismaken met de lokale cultuur, zo blijkt uit onderzoek van Booking.com. Voor hen die kerst in het buitenland vieren, is het dan handig om te weten dat kerst in Japan in een fastfoodrestaurant wordt gevierd, terwijl ze in Venezuela wel op een heel bijzondere manier naar de kerk gaan...

Snoeppoepen in Spanje

Gezinnen in het Spaanse Catalonië slaan voor kerst een snoeppoepende boomstam in. De Spanjaarden kennen een opvallende traditie: Tió de Nadal. Tió de Nadal is een holle boomstam met pootjes, een lachend gezichtje en een rode hoed. Hij wordt vanaf 8 december in huis gezet en elke nacht verzorgd met wat eten en een dekentje, om hem zodoende warm te houden. Op kerstavond wordt hij geslagen met een stok tot hij cadeautjes en snoep 'poept’.

Fastfood in Japan

Kerst en gefrituurde kip, dat is niet bepaald een voor de hand liggende combinatie. Wel in Japan. Daar eten gemiddeld zo'n 3,6 miljoen gezinnen dit gerecht tijdens de kerstperiode. Sinds een wereldberoemde snackketen in 1974 feestelijke 'buckets' met kip ging promoten als een onmisbare traktatie tijdens de kerstdagen is het een wijdverbreide gewoonte geworden.

Lichtend Filipijnen

Zoals Amsterdam het Amsterdam Light Festival heeft, heeft San Fernando het Grote Lantaarn Festival, waardoor de stad bekend staat als de 'kersthoofdstad van de Filipijnen. Elk jaar komen er bezoekers naar de stad om de parade met prachtige gigantische lantaarns te zien. De verlichting is door locals gemaakt van bamboe, staal, gekleurd plastic en papier. Met een temperatuur van rond de 33 graden Celsius vind je er ook het ideale klimaat wanneer je met de kerst het koude winterweer wilt ontvluchten.

Skaten in Venezuela

Toegegeven, met kerst naar de kerk is geen opvallende traditie. De manier waarop ze naar het gebouw komen, is bij de inwoners van Caracas dan weer wel bijzonder: ze gaan op rolschaatsen naar de kerstviering. Dit ongebruikelijke vervoersmiddel is inmiddels zo ingeburgerd dat veel straten vanaf 08:00 worden gesloten voor de rest van het verkeer, zodat de rolschaatsende kerkgangers veilig hun bestemming kunnen bereiken. Het verhaal gaat dat kinderen een touwtje aan hun teen knopen en dat uit het raam laten hangen. Passerende rolschaatsers kunnen er dan aan trekken om ze wakker te maken. Zo hoeven ze de speciale kerkdiensten, die plaatsvinden van 16 tot en met 24 december, niet te missen.

Bijgelovig Noorwegen

De Noren verstoppoen met de feestdagen hun bezems en dweilen. Niet omdat ze geen zin hebben om het huis te soppen, maar bijgelovig als ze zijn denken ze dat kwade geesten op kerstavond terug naar aarde komen en een bezem of dweil jatten om ermee te gaan joyriden. Juist ja.

Trollen in Ijsland

De 13 nachten voor kerst zijn in Ijsland bijzonder: daar stopt steeds een andere trollenzoon, de Jólasveinar, kleine cadeaus in de schoenen van kinderen. Zoals wij met Sinterklaas doen, dus. Om 18:00 uur op Eerste Kerstdag klinkt er een officiële aankondiging op de radio, waarin iedereen smakelijk wordt gewenst. Op het menu: onder meer rijstpap met rozijnen en kaneel, waarin een boon verstopt zit. Degene die hem vindt, ontvangt nog een extra presentje.

Garnalen in Australië

In Nederland worden er heus een paar in een gorumetpannetje gegooid, maar in Australië speelt de garnaal een hoofdrol in het kerstmenu. Aangezien het aan de andere kant van de wereld zomer is, wordt het kerstvoedsel, vaak ’s middags, in de tuin genoten. Er worden vooral koude kalkoen of ham, maar vooral zeevruchten geserveerd. Daarbij is de garnaal het populairst, verstopt in een garnalencocktail of direct van de barbecue. Tijdens de kerstvakantie werken Australiërs gemiddeld 45.000 ton garnalen naar binnen.

