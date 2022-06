Waarom een stoel aan het raam de beste keuze zou zijn als je niet ziek wil worden

Een stoel aan het gangpad is misschien fijn als je tijdens een vlucht regelmatig de benen wil strekken of vaak naar de wc moet, maar als je wil voorkomen dat je een virus oploopt kun je het beste kiezen voor een stoel aan het raam.

Volgens een onderzoek van Boeing, dat in 2018 is uitgevoerd, loop je tot wel 80% minder kans om iets op te lopen als je een zitplaats hebt zo ver mogelijk bij het gangpad vandaan.

Passagiers die aan het gangpad zitten komen namelijk vaker in contact met andere reizigers die iets onder de leden hebben en die bijvoorbeeld uit hun stoel komen om hun benen te strekken of om gebruik te maken van het toilet. Ook komen zij over het algemeen meer in contact met bemanningsleden. De mensen die een stoel hebben aan het gangpad komen tijdens een vlucht in contact met gemiddeld 64 mensen. Ter vergelijking: passagiers die een plek aan het raam hebben, komen gemiddeld in contact met twaalf mensen.

Uit het onderzoek van Boeing, waarbij vijf langeafstandsvluchten zijn geanalyseerd, blijkt dat 43 procent van de mensen die aan het raam zaten, tijdens een vlucht bleef zitten. Dit in tegenstelling tot 80% van de mensen aan het gangpad.