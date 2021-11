Ter inspiratie: 6 x lekkere pickles (ingelegde groenten) voor de herfst en winter

Zo maak je ingelegde groenten

Het maken van ingelegde groenten is heel makkelijk. Doe hiervoor 500 milliliter water, 300 milliliter appelazijn (of andere azijn), 3 eetlepels suiker en 1 eetlepel zout in een pannetje en breng kort aan de kook. Blijf roeren tot de suiker is opgelost. Haal de pan dan van het vuur af en laat even afkoelen.

Snijd ondertussen de groenten in dunne plakjes of reepjes en blancheer die (zo’n 1 à 2 minuten koken). Giet ze daarna meteen af en doe ze in een weckpot of een grote plastic bak. Voeg er eventueel extra smaakmakers aan toe, zoals mosterdzaadjes, peperkorrels, verse gember en/of een fijngesneden vers rood pepertje.

Giet het afgekoelde azijnmengsel over de groenten en zet dit voor minstens een paar uur in de koelkast – minstens 24 uur is zelfs nog lekkerder. En klaar zijn je ingelegde groenten!

Pompoen

De herfst is één lange lofzang voor onze favoriete oranje groente: pompoen! En ja, die kun je dus zelfs picklen. Combineer ingelegde pompoen eens met granaatappelpitjes en verse boerenkool voor een fijne herfstige salade.

Rode kool

Rode kool is hartstikke lekker ingelegd, bijvoorbeeld samen met witte kool. Perfect als garnering voor een hotdog of burger, bijvoorbeeld.

Bloemkool

Ingelegde bloemkool speelt niet alleen een hoofdrol in piccalilly, maar is ook los erg lekker, bijvoorbeeld als topping van een broodje falafel. Beetje spicy knoflooksaus erbij et voilà!

Winterpeen

Ingelegde wortel is misschien niets nieuws, maar wél ontzettend lekker. Hij doet het goed in combinatie met geroosterde groenten als pastinaak en bietjes. Het zoetzure van de ingelegde wortel is dan een mooie frisse tegenhanger van de andere zoetige groenten.

Boerenkool

Yes, zelfs boerenkool kun je inleggen. Klinkt misschien een beetje gek, maar het is erg lekker als basis van een salade, samen met bijvoorbeeld spinazie of eikenbladsla. Vergeet je boerenkool niet even te masseren vóór je ‘m inlegt.

Pastinaak

Pastinaak lijkt qua structuur een beetje op wortel, dus het is geen verrassing dat ook deze vergeten groente goed tot z’n recht komt in een weckpot. Snijd in dunne reepjes en meng die bijvoorbeeld door een warm gerecht met bulgur of quinoa.