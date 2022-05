Lezersvraag: Sap uit de sapketel smaakt naar ijzer, wat te doen?

Jent: „Ik heb een oude emaillen sapketel. Het sap smaakt een beetje naar ijzer. Is er een manier om de ketel schoon te maken? Of komt het omdat het email is aangetast door de zuren van de vruchten? Het is een sapketel van Weck. Kan ik ergens een nieuwe kopen?”

Zamarra: Een metalige smaak kan ontstaan als het ijzer onder het email bloot komt te liggen; hier is niets meer aan te doen. Sapketels van Weck zijn nog verkrijgbaar bij de betere kookwinkels en ze zijn ook online goed te vinden.

