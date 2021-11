Paul (80) bouwde drie maanden aan deze houten molen: ’Alles werkt’

Wie: Paul Walraven (80)

Beroep: oud-instrumentmaker

Klus: korenmolen op schaal

Duur: ongeveer vier maanden

In de mailbox kregen we een bericht van Cees Walraven die graag zijn broer Paul wilde opgeven. „Hij heeft van hout een molen nagebouwd en alles werkt! Elk detail klopt”, schrijft Cees trots. „Toch fantastisch dat je dit op je tachtigste kunt maken?”

Paul voelt zich vereerd dat zijn broer hem in de spotlights wil zetten. De tachtiger vertelt graag over de klus, want hij heeft een voorliefde voor molens en voor korenmolens in het bijzonder.

Paul en Cees komen uit een molenaarsfamilie. „De geschiedenis van de Walravens als molenaarsfamilie gaat terug tot 1600”, vertelt hij. „Mijn opa van vaderskant had een korenmolen met maalderij in Nieuwveen, vlak bij Alphen aan den Rijn. Mijn vader is zelfs geboren in een molen.”

Hij is zelf „helaas niet” op zo’n bijzondere plek geboren en heeft er ook nooit gewoond. „Maar ik heb dat molenbloed wel in me. De molen heeft me nooit losgelaten.”

Paul was als kleine jongen veel in de maalderij. „Altijd was ik aan het kijken hoe alles functioneerde. Daardoor heb ik een pak informatie en kennis over alles wat ermee te maken heeft.”

De Drutenaar wilde altijd al een houten model maken, maar vanwege tijdgebrek kwam het er nooit van. Totdat we in de coronaperiode terechtkwamen. „Ik was altijd al aan het knutselen, maar tijdens de eerste lockdown nóg meer omdat ik vrienden en familie niet meer zoveel kon zien.”

Pauls project begon met een bouwtekening. „Urenlang schetste ik ’s avonds op de bank. Het moest precies in de juiste verhouding, anders zou er niets van kloppen. Gelukkig is technisch tekenen door mijn achtergrond als instrumentmaker bij de Radboud Universiteit Nijmegen niet zo ingewikkeld.”

Wieken

Paul wilde een korenmolen maken die tot aan de kap 75 centimeter hoog is. De hoogte tot aan de wieken moest een meter zijn. In zijn werkplaats waar hij onder meer een draaibankje en zaagmachine heeft staan, begon hij vervolgens aan de klus.

Hij had al wat hout op voorraad en van een buurman die in de bouw zit, kreeg hij wat extra afvalhout. „Ik heb niets hoeven kopen.”

Het lastigste gedeelte waren de vijf tandwielen. Dat was een precisiewerk dat niet altijd even goed ging. „Een aantal heb ik opnieuw moeten maken.”

Maar het is gelukt: de wieken kunnen draaien en alles binnen in de molen werkt naar behoren. Het model staat in zijn woonkamer. „Ik ben er erg trots op.”

