Helft van de vrijgezellen wil door corona geen onenightstands meer

Corona heeft een grote impact gehad op de manier waarop we daten. We waren lange tijd aan huis gekluisterd, restaurants en cafés waren dicht. Eropuit trekken, flirten en er een onenightstand aan overhouden zat er voor velen niet in. En nu het ’normale’ leven weer op gang komt, lijkt dat voor veel vrijgezellen nog wel even zo te blijven.