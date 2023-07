Dit zou volgens nieuw onderzoek kunnen helpen tegen nagelbijten

Naar schatting heeft 5% procent van de wereldbevolking ’last’ van lichaamsgericht repetitief gedrag zoals huid- of haarplukken en nagelbijten. Dit kan leiden tot korstjes, littekens en kale plekken.

Onderzoekers verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf in Duitsland wilden weten of er iets tegen te doen is. De onderzoeksresultaten zijn deze week gepubliceerd in het academisch tijdschrift JAMA Dermatology.

Om te onderzoeken wat er te doen is tegen nagelbijten en ander repetitief gedrag, werd het gedrag van zo’n 300 proefpersonen zes weken lang bestudeerd. De mensen werden opgesplitst in twee groepen, waarbij de ene groep mensen hulp kreeg om van nagelbijten en haar-en huidplukken af te komen door een zogenaamde vervangingsstrategie van hun gewoonten.

Wat die vervangingsstrategie inhield? De proefpersonen werd gevraagd om zes weken lang minstens, twee keer per dag, de huid licht aan te raken. Zo moesten ze bijvoorbeeld zachtjes de vingertoppen tegen elkaar wrijven of met hun handpalm over hun arm wrijven. 80% van de proefpersonen die dit deed, was blij met deze strategie en zelfs 86% raadt anderen deze strategie aan. Zij zouden hierdoor namelijk minder nagelbijten of aan het haar plukken. „Het is belangrijk dat het lichaam licht aangeraakt wordt”, zo benadrukt hoofdonderzoeker Steffen Moritz. Aan NBC News vertelt hij dat je dit ook kunt doen in stressvolle situaties, maar altijd zonder veel druk op het lichaam uit te oefenen.

Volgens Moritz is ongeveer de helft (53%) van nagelbijters die zes weken lang begeleid werden bij de vervangingsstrategie, af van de vervelende gewoonte. Goed nieuws, maar er is volgens hem wel meer onderzoek nodig naar repetitief gedrag.