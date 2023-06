Zaaien in juli, kan dat nog?

Veel mensen denken dat zaaien alleen in het voorjaar kan gebeuren. Maar zaaien in de zomer kan zijn voordelen hebben: de lange dagen met veel licht en warmte versnellen het kiemproces. De plantjes zijn snel sterk genoeg om de winter te kunnen trotseren.

Een paar tips: myosotis oftewel vergeet-me-nietje kan van mei tot zelfs september worden gezaaid. Grote plus: myosotis zaait volgend jaar zichzelf uit. Ridderspoor is een prachtige plant. Nu zaaien en volgend jaar heb je een geweldige bloemenpracht. Vingerhoedskruid is een tweejarige plant die ook volgend jaar zal bloeien. Zelfs in augustus is het nog mogelijk om met succes te zaaien! Kies dan voor goudsbloemen, korenbloemen of het kruidachtige slaapmutsje, ook bekend als goudpapaver.