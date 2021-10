Martin (82) bouwde zijn eigen pipowagen: ’Dit wilde ik al van kinds af aan!’

De aandoenlijke pipowagen brengt een explosie van kleur in de opslagplaats. Aan de deur van de wagen hangt een paardentuig. „Die hangt er alleen voor de sfeer”, lacht Martin Pater. „Nu hang ik de pipowagen gewoon achter mijn auto.”

„Ik heb van kinds af aan mijn eigen pipowagen willen bouwen”, vertelt de Hilversummer enthousiast. „Ze zijn spannend en mooi. Als ik er vroeger een voorbij zag komen, moest ik altijd even stoppen om ’m uitgebreid te bekijken.”

Uiteindelijk besloot de oud-horecamedewerker om zijn droom te verwezenlijken. Over een naam voor de wagen hoefde hij niet lang na te denken. „Voordat ik er überhaupt aan begon, had ik al ’Gypsy Dream’ al in mijn hoofd.”

Plezier

Ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar vond Pater het bouwproces erg meevallen. „Natuurlijk loop je altijd tegen dingetjes aan, maar over het algemeen was het goed te doen. Ik had er vooral veel plezier in.” Hij heeft vrijwel alles zelf gedaan. „Behalve de elektriciteit; voor zo’n kritisch punt moet je er een expert bij halen.”

Na een jaar was de pipowagen een feit. Binnen hangen foto’s van vrienden en familie zoals de kleindochters. Het interieur is knus en sfeervol, met een bedstee. De houten meubels zijn grotendeels via Marktplaats en braderieën bij elkaar verzameld.

Aan de wagen hangt een originele zigeunervlag. „Ik hing ’m per ongeluk verkeerd. Kreeg ik een berichtje op Facebook: ’Mooie vlag, maar hij hangt ondersteboven!”’

De eerste keer dat Pater met de Gypsy Dream op pad ging, was een memorabele dag. „Zo’n anderhalf jaar geleden, precies op mijn verjaardag. Toen we met z’n allen op de camping aankwamen, liepen mensen erachteraan om foto’s te maken.”

Politie

Ook op de openbare weg trekt de Gypsy Dream bekijks. „Verleden week werd ik aangehouden door de politie, gewoon uit nieuwsgierigheid. Ze wilden de pipowagen even van dichtbij bekijken.”

Behalve dat de Hilversummer er hele weekeinden mee op pad gaat, verhuurt hij Gypsy Dream. Zo stond deze in het Openluchtmuseum, als decor. „Tijdens een uitvoering van Jantje Beton, met clowns en dergelijke. Echt voor de sfeer.”

Uiteindelijk wil Pater de wagen misschien verkopen. „Ik ben 82 en wil nog veel meer doen. Mocht het zo lopen, dan verkoop ik hem en maak ik met het geld een rondreis door Europa.”