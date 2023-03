Dit mag nooit weg: chique sigarettenhouder als herinnering aan oma

Werd er in de jaren 60 en 70 een verjaardag of ander feestje gevierd, dan stond naast de schaal met melbatoastjes (door het vochtige stukje brie werden ze al snel zacht) steevast een wijnglas vol sigaretten. Soms zelfs twee soorten, een met en een zonder filter. Tegenwoordig gelukkig onvoorstelbaar, want roken wordt door geen weldenkend mens nog aangemoedigd. Als je als verstokte roker toch per se op een feestje wilt paffen, dan doe je dat buiten.

Bij Mariejanne van den Broek stonden geen wijnglazen vol sigaretten, maar dit chique sigarettenhoudertje van Rosenthal porselein op tafel, steevast gevuld met sigaretten. „Het is al in onze familie zolang ik me kan herinneren. Eerst was het van mijn oma, daarna van mijn moeder en nu is het in mijn bezit.”

Oma en moeder rookten graag een sigaretje. In de tijd dat nog niet was doorgedrongen hoe ongezond roken was én toen sigaretten nog geen acht euro (omgerekend naar de gulden van toen ongeveer zeventien gulden en 60 cent...) per pakje kostten.

Mariejanne rookt zelf niet, maar het setje heeft toch een prominente plek in haar huis. „Ik zie het als een mooi en sierlijk kleinood en een herinnering aan mijn moeder en oma. Daarom pronkt het als accessoire op de salontafel.”

De kwaliteit van dit Rosenthal porselein staat buiten kijf; de vele jaren intensief gebruik zijn er niet aan af te zien.

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl