Recept van de dag: artisjoksalade

Nodig voor 4 personen:

• 250 gr kipfilet

• 1 teentje knoflook

• 6 eetlepels tomatenketchup

• 1 eetlepel vloeibare honing

• 1 flinke mespunt cayennepeper

• 8 artisjokharten uit blik

• 16 gevulde olijven

• 150 gr gekookte hamin blokjes

• 1 doosje tuinkers

• ½ citroen, in schijven

• 1 forse eetlepel roomboter

• klein scheutje (zonnebloem-of olijf) olie

Bereiden:

Maak een mayonaise van 3 eidooiers, zout, een eetlepel citroensap en een halve liter olie. (Nou ja, uit een potje mag ook, scheelt weer tijd) Bak de kipfilet op middelhoog vuur in de hete boter met een scheutje (zonnebloem-of olijf-) olie 4 minuten aan elke kant, neem uit de pan en laat afkoelen.

Pers het teentje knoflook uit boven de mayo en roer er daarna de ketchup, honing, cayennepeper en 2-3 eetlepels water door.

Laat de artisjokharten en de olijven uitlekken. Snijd de artisjokken in vieren, de ham in kleine blokjes en de kipfilet in plakjes. Spoel de tuinkers af en sla hem droog.

Verdeel de helft van de mayo over de borden, verdeel daarover de plakjes artisjok, de plakjes kip, de olijven, de blokjes ham en strooi de tuinkers erover. Schep daarover nog een lepel mayo en garneer met citroen.

Heb je ook een hitte-recept, gauw sturen: f.wilbrink@telegraaf.nl