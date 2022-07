Bizarre regels in het buitenland

Ze weten niet wat ze horen, de Italiaanse vrienden die een paar dagen op onze woonboot logeren.

Wilden ze net de eendjes voor de deur voeren, begin ik over het verbod daarop. En dat als je de eenden toch voert, je een bekeuring van 70 euro riskeert. Welkom in Amsterdam!

Wie momenteel in het buitenland is, krijgt met lokale regels te maken. Soms kunnen ze met een korrel zout worden genomen, maar veel vaker blijken ze een onaangename verrassing.

Zo werd ik eerder in Spanje tijdens een politiecontrole op mijn slippers gewezen. Kwam er met een waarschuwing vanaf, maar toch. Ik wist niet dat het aan de Costa Blanca is verboden om auto te rijden met slippers aan.

Momenteel vier ik vakantie in Spanje en heb me verdiept in de lokale regels. Zo kwam ik het verbod tegen om in zee te plassen, in Malaga staat daar een boete van 300 euro op. Knappe agent die je weet te betrappen, maar dit terzijde.

In Benidorm is het weer verboden om ’s ochtends vroeg een plekje op het strand in te pikken door er een handdoek neer te leggen. Ook nooit geweten: in Spanje ben je verplicht te toeteren als je op een bergweg de bocht omgaat.

En rokers opgelet: op meer dan 500 stranden is roken verboden. Ook bizar: Spanje kent badplaatsen waar een zandkasteel bouwen niet mag, evenmin als een kuil graven.

Overigens kent niet alleen Spanje merkwaardige regels, in Italië kunnen ze er ook wat van. Ook hier zijn zandkastelen soms verboden, evenals naaktlopen op het strand. Althans, als man. Vrouwen mogen dat weer wel.

Ook zo benieuwd wie dit heeft bedacht?

Wat dat betreft zijn mijn Italiaanse vrienden wel iets gewend. Misschien dat ik ze daarom ook nog durf te vertellen dat je elders in Nederland op de bon kunt worden geslingerd als je hond blaft, je kind zich met stoepkrijt uitleeft en je partner bij de buren naar binnen gluurt...

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl