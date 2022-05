Kijktip: polderromkom met Kraantje Pappie en Yolanthe geeft vertrouwen in de liefde

De recensies van F*ck de Liefde uit 2019 logen er niet om: de film die binnen een week 100.000 bezoekers trok, bevatte ’pijnlijk onleuke grappen’. Het stond een vervolg op de rolprent met Bo Maerten, Yolanthe Cabau en Maurits Delchot over uiteenlopende liefdesperikelen niet in de weg.

In het deel twee van het regieduo Appie Boudellah en Aram van de Rest, nu niet in de bios maar op Netflix te zien, maakt hiphopartiest Kraantje Pappie zijn acteerdebuut als rapper Mooie Max, de nieuwe vlam van Bo (Yolanthe Cabau). „Ik dacht: laat ik die lat maar meteen torenhoog leggen”, grapt hij.

„Mooie Max maakt ietwat vulgaire, platte muziek voor in de clubs. Een beetje de oude Kraantje Pappie. Maar hij blijkt een gevoelige kant te hebben en dat sluit weer aan bij hoe ik nu ben. Ik kies mijn woorden zorgvuldiger. Terwijl Mooie Max het alleen over bitches heeft. Ha, ik denk dat hij het woord vrouwen niet eens kent.” De artiest, naar eigen zeggen fervent romantische-comedykijker, noemt de film ’licht te verteren materie’.

Hoogzwanger

Actrice en zangeres Anouk Maas beleefde een andersoortige primeur. Als Monica loopt ze hoogzwanger rond. De buik die zij voor de camera droeg, voelde echt. „Ik ging er anders door lopen en beschermde automatisch mijn buik met mijn handen. Eén keer was ik al helemaal ingepakt toen ik mijn teennagels nog moest lakken. Ik kon er met geen mogelijkheid bij. Toen heeft Edwin Jonker het voor me gedaan.”

Jonker speelt haar minnaar Jack die ’een Douwe Bob’ heeft gedaan. Want ook Cindy (Victoria Koblenko) is zwanger van hem. „Ik had medelijden met haar. In zo’n situatie komt er zoveel op je af en dan gebeurt er ook nog hormonaal van alles in je lijf. Het lijkt onvoorstelbaar dat een ander zwanger van dezelfde man is, maar het gebeurt. En dat verhaal mag ik vertellen.”

Oudgediende Nienke Plas keert terug als de smaakmaker Kiki. „Ze heeft zoveel schijt, in tegenstelling tot de rest van de meidengroep die alles overdenkt en zo gevoelig is.” Een rol die niet te ver van de YouTube-ster af staat. „Ik word niet snel als muurbloempje gecast, al lijkt me dat juist ook eens leuk.”

Ze beleefde veel lol aan haar allitererende teksten, soms eigenhandig herschreven. Zo roept Kiki tegen Lisa (Bo Maerten) en Angela (Bettina Holwerda) tijdens haar vrijgezellenvakantie op Ibiza: ’De twee preutse poppies gaan lekker van bil terwijl ik hier lig met mijn dichtgeklapte doos’.” Plas legt uit dat Kiki moet wennen aan haar status als verloofde vrouw. „De bedpartners rouleerden altijd lekker door, nu moet ze rekening met thuis houden.”

Filmen op Ibiza deed ze al vaak, het blijft aangenaam.„Al was het een uitdaging voor de mensen van make-up en haar zodra de warmte en vocht in de lucht toenamen. Dan klonk er: ’Oh oh, Nienke wordt weer een schaap, snel terug in de airco’.”

Uiteraard krijgen alle personages hun portie drama te verteren. Maar volgens Nienke Plas brengt de film, ondanks de titel, vertrouwen in de liefde. „Het is een romkom, hè? Dat moet wel met een hartje eindigen.”