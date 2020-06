Spijt: ’Hij wilde kinderen om zijn ouders pleasen’

Jim was een vriend van een vriend die ik een paar keer per jaar tegenkwam. Op een feestje werd ik niet lekker, waarschijnlijk oververmoeid. Jim stond erop om me thuis te brengen en de volgende dag belde hij om te vragen hoe het ging.

We spraken af en ik dacht: wat een leuke man! Ik kwam net uit een jarenlange relatie en toen Jim bekende dat hij al jaren een oogje op me had, besloot ik hem een kans te geven.

Hij trok al snel bij me in. We waren begin dertig en bouwden aan onze carrières. Aan kinderen had ik altijd vaag gedacht. Dat kwam wel een keer.

Jim begon al snel over het kindervraagstuk. Ik vroeg me af in hoeverre hij zich door zijn ouders liet beïnvloeden. Ik had hen een aantal keren ontmoet, vond ze aardig maar ook conservatief.

Eén keer ving ik in de keuken het laatste deel van een gesprek tussen Jims moeder en mijn schoonzus op. Iets over kinderen. Ma mompelde: „Ze mogen wel opschieten.” Ging dat over Jim en mij? Ik had niet precies gehoord waar ze het over hadden en misschien had ik het verkeerd begrepen. Maar onze kinderwens – of gebrek daaraan – waren niet hun zaken.

Na een tijd waren Jim en ik het eens: we gingen het proberen. Van mijn kant met twijfels, want hoe moest dat straks met mijn baan, met eventuele opvang? Toch stopte ik met de pil.

En toen gebeurde er helemaal niets.

We gingen beter ons best doen. Ik hield mijn vruchtbare periodes bij. Seks werd bijna een opgave; niet spontaan meer, zoals voorheen. Balen.

Nog steeds werd ik elke maand keurig ongesteld. Ik hinkte op twee gedachten: aan de ene kant leek een kind krijgen me een avontuur, aan de andere kant was ik stiekem opgelucht. Jim bleef goede hoop houden.

Zijn moeder sprak me op een verjaardag aan. Het wilde niet zo lukken, hè? Toch vreemd, want hun familie was zo vruchtbaar, zij had al zeven kleinkinderen... Ik glimlachte alleen en ging er niet op in.

Ik was onaangenaam verrast dat Jim er met zijn familie over had gepraat. Ik vroeg hem nadrukkelijk of hij dat niet meer wilde doen.

Moeder en schoonzus spraken me niet meer over aan. Later begreep ik dat dat ook niet hoefde omdat ze exact op de hoogte werden gehouden. Wel merkte ik dat zijn familie me met andere ogen bekeek. Alsof er iets grondig mis met me was.

Maar we wisten niet wat de oorzaak was. Daar kwamen we pas achter toen we voor onderzoek in het ziekenhuis belandden. Het bleek aan Jim te liggen. „Lui zaad”, zei de arts.

Jim was overstuur en wilde niet met mij praten. Huilend ging hij slapen. De volgende dag stonden zijn ouders onverwacht bij ons op de stoep: „Familieberaad.”

Oh?! Ja, zooooo zielig voor Jim! Toen ze nog dachten dat het aan mij lag, hadden ze nooit medeleven getoond.

Opeens praatte Jim honderduit. Hij zou er alles aan doen, gezonder gaan leven... Eindelijk drong tot me door wat ik al wist: mijn partner wilde voornamelijk zijn ouders pleasen. Het ging niet om mij, het ging misschien niet eens om een kind. Wat had ik een spijt dat ik mijn tijd met dit zachte ei had verknoeid.

Zijn ouders heb ik met zachte hand de deur uitgewerkt. Daarna pakte ik mijn koffers.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Wilt u ook (anoniem) kwijt wat u anders zou hebben gedaan? Mail uw verhaal, circa 600 woorden, naar [email protected]