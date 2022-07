Speeltuin voor volwassenen: waarom Las Vegas echt op je bucketlist moet

Helikopterpiloot Fred heeft er zin in: zijn ogen stralen en hij lacht van oor tot oor. „Ik hou van mijn baan en jullie zullen merken waarom”, glundert hij. „Zin in een toepasselijk muziekje?” Even later horen we de eerste tonen van de song Fly like an eagle door onze koptelefoons. Dan start de piloot de motor en horen we de rotor boven ons hoofd draaien. Off we go!

In no time laten we het levendige Las Vegas achter ons en zetten koers naar de West Rim van Grand Canyon National Park voor een picknick met champagne.

Met 253 kilometer per uur zoeven we over het kunstmatige Lake Las Vegas waar onder anderen Jean-Claude van Damme, Pink en Britney Spears een vakantiehuis hebben. Ook Lake Mead, met 640 vierkante meter het grootste kunstmatige meer van de Verenigde Staten, kunnen we van bovenaf goed bewonderen.

Met helikopterpiloot Fred maken we een indrukwekkende tocht naar Grand Canyon National Park.

Het meer is een geliefde plek voor watersportliefhebbers, vooral zeilers en waterskiërs. Lake Mead aan de rivier de Colorado is gevormd door water dat wordt ingesloten door de beroemde Hoover Dam waar we niet veel later overheen vliegen. Indrukwekkend!

Klif

We schieten de ene foto na de andere. Fred wijst ons op een klif waar een scène uit de film Thelma & Louise is opgenomen. Een dag eerder spotte hij hier adelaars, haviken en wilde paarden. We hopen net zoveel geluk te hebben, maar helaas.

Het spectaculaire uitzicht op de Grand Canyon dat zich dan openbaart, maakt alles goed: onder ons bevinden zich rotswanden in verschillende tinten rood en bruin en in verschillende hoogtes. We voelen ons klein en nietig.

Na zo’n drie kwartier dalen we af in de diepe kloof voor een landing op ongeveer 900 meter hoogte. Een adembenemende plek waar je alleen met een helikopter kunt komen.

Midden in de Grand Canyon met rotswanden in verschillende tinten rood en bruin voelen we ons klein en nietig.

Officieel bevinden we ons niet meer in de Verenigde Staten, want dit is het leefgebied van zo’n 500 Hualapai-indianen. Zij hebben een stuk van hun grond voor toeristen opengesteld.

We willen uren zitten, turen en fotograferen in de Grand Canyon. Of je zou je lief ten huwelijk kunnen vragen. In het uurtje dat we er vertoeven, zijn we getuige van meerdere aanzoeken. Met champagne proosten we op deze bijzondere ervaring.

Terug in Las Vegas houden we de camera bij de hand. De neonverlichte Las Vegas Strip is erg fotogeniek. Ook de replica van de Eiffeltoren bij het Paris Las Vegas hotel, de gondels van The Venetian Hotel en de beroemde Bellagio-fonteinen zijn een foto waard.

Net echt: de gondels van The Venetian Hotel geven je het gevoel alsof je in Venetië bent.

Oudste casino

Voor écht leuke plaatjes gaan we naar Downtown Las Vegas, de oudste wijk waar het allemaal ooit begon. Hier vind je casino The Golden Nugget dat met bouwjaar 1946 een van de oudste casino’s van de stad is. Geen hoogbouw en mensenmassa’s, we kunnen in alle rust rondslenteren en kleurrijke streetart bekijken.

Downtown Las Vegas was jaren geleden niet de veiligste plek van de stad. Daarom is flink geïnvesteerd om de wijk populair te maken. Met niet alleen veel straatkunst, maar ook knusse eettentjes en leuke initiatieven zoals het Downtown Container Park, een soort mini-winkelcentrum met openluchttheater, speeltuin en terrasjes, opgebouwd uit containers.

Minder hip, maar nu we er toch zijn: in Downtown Las Vegas bevindt zich het overkapte Fremont Street, oftewel de oude Strip. Een gekkenhuis! We weten niet waar we kijken moeten, zoveel spektakel komt op ons af. Halfnaakte dames en heren paraderen langs de winkels en casino’s om klanten te lokken terwijl boven onze hoofden mensen in een kabelbaan voorbij zoeven.

Ziekenhuis

Iets verderop restaurant Heart Attack Grill, een bizarre fastfoodtent. De serveersters zijn gekleed als verpleegsters en gasten worden in een ziekenhuisoutfit gehesen. Klanten die minimaal 159 kilo wegen, hoeven niet te betalen. Op het menu zogenoemde ’bypass burgers’... Het restaurant zit bomvol. Wij slaan maar even over.

Wat we niet willen missen, is een avondje feesten. We sluiten ons bezoek aan Vegas af in Marquee, een enorme nachtclub met een oppervlakte van zo’n 15.000 vierkante meter, verschillende zalen en dakterras met uitzicht over de stad.

Het is hier zien en gezien worden. Wie zich niet heeft opgedoft, valt een beetje uit de toon. De grote jongens die het zich kunnen veroorloven om een viptafel te huren, betalen daar minimaal 3000 dollar (zo’n 2750 euro) voor.

Wij nemen ons voor om het bij één drankje te houden, maar daar komen we al snel op terug. Dit feestje zullen we niet snel vergeten!

Oók doen in Las Vegas:

Een snelle vette hap heb je in Vegas zo gescoord. Echt culinair genieten? Boek een culinaire excursie en bezoek in 2,5 uur vier restaurants om van kleine gerechtjes te genieten.

lipsmackingfoodietours.com

Breng een bezoek aan het Neon Museum, ook wel het Neon Boneyard genoemd, een klein openluchtmuseum waar je talloze afgedankte neonreclameborden kunt bewonderen (de oudste uit de jaren 30) die veelal in ere zijn hersteld. Het meest iconische is de 25 meter hoge elektrische gitaar die het dak van het Hard Rock Café sierde.

neonmuseum.org

Las Vegas werd begin jaren 30 een aantrekkelijke plek voor de georganiseerde misdaad nadat de staat Nevada gokken had gelegaliseerd. Gangsters beschouwden de stad als een open speelveld. In het vier verdiepingen tellende Mob Museum leer je alles over de geschiedenis van de georganiseerde misdaad in de VS.

themobmuseum.org

Tijdens de show Absinthe bij Ceasars Palace hotel zit je op het puntje van je stoel vanwege spectaculaire acrobatiek en uitdagende burlesque.

ceasars.com

Zo kom je er

Wij vlogen met KLM vanaf Amsterdam Schiphol rechtstreeks naar Las Vegas in tien uur en veertig minuten. Vanaf Las Vegas McCarran Airport, ten zuiden van het centrum, is het ongeveer een kwartier rijden naar The Strip. Het is er negen uur vroeger dan de Nederlandse zomertijd.