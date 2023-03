Badderen in bier of wijn: er komen steeds meer bijzondere spa’s

Het klinkt wat tegenstrijdig: bier en spa. Je gaat immers juist de spa in om te detoxen, een gezond moment voor jezelf. In de eerste Bierspa van Nederland in het Twentse Ootmarsum drink je bier in het bad.

De drie privéruimtes met droge sauna, twee hottubs en massagestoelen worden sinds de opening, vorig jaar juli, druk geboekt. Zwagers, vrienden en bedenkers Bart Nijhuis en Dirk Heupink keken het concept af van de in Tsjechië populaire bierbaden. Niet dat het helemaal uit de lucht kwam vallen, want vader Heupink brouwt al 34 jaar bier in de stad.

De Othmar Bierspa is onderdeel van de gelijknamige bierbrouwerij. Op het gloednieuwe terrein vinden we onder meer de brouwerij zelf – de grote ketels staan achter de grote ramen te glimmen –, een restaurant, proeflokaal en herberg annex hotel.

In alles is het bierthema doorgevoerd. In de entree bedekken halve grote biervaten ter verlichting een gedeelte van het plafond, veel accessoires als lampen en deurkrukken zijn van koper en bij het ontbijt wordt de lokale jam in een mini-bierpul geserveerd. Ook in de hotelkamers komt dat thema terug.

De Bierspa is de eerste in Nederland, in Oost-Europa bestaat het fenomeen al langer. Gastvrouw Vera staat ons al op te wachten. Bier kan voor de anderhalf uur die de sessie duurt, ongelimiteerd worden getapt uit een fancy tap tussen de twee hottubs in. Zittend in bad je eigen bier tappen: voor alles is een eerste keer!

Het bad wordt gevuld met een aantal van de belangrijkste ingrediënten van het gerstenat: gist, mout en hop. Bijna ritueel wordt de houten bak met de granen leeggegooid boven het op 39 graden gestookte water. Vera roert het met een grote houten lepel goed door. De geur is een tikkie bijzonder, hop behoort net als wiet tot de cannabaceae plantenfamilie, oftewel hennep.

Eenmaal in het water is het even wennen met al die graansoorten die drijven, ook op de huid. Na een tijdje relaxed achterover hangen terwijl de lichten zijn gedimd en er een relaxed muziekje klinkt, lijkt het alsof er een olieachtig laagje op de huid ligt.

Het advies is dan ook om na de duik in het bierbad een aantal uur niet te douchen; zo trekt het goed in en kunnen de actieve enzymen en vitamine B hun werk doen. Ook voor het haar zou het goed zijn dankzij de aminozuren en vitaminen van de hop. Uit de tap stroomt een lichte pilsener uit die verrassend genoeg in combinatie met een spa prima werkt.

Gist, mout en hop in het water doen hun werk. Ⓒ Othmar Bierspa

Het fijne is dat je, in tegenstelling tot een gewone sauna, de hele ruimte voor jezelf hebt. Zo wordt het verblijf in de Bierspa een soort privéfeestje.

Licht rozig van zowel bier als spa duiken we op de boxspring met heerlijk zachte kussens. Het liefst zouden we een dutje doen, maar de rest van het programma wacht: een diner in het (gelukkig) op steenworp afstand gelegen restaurant.

Ook hier komt onze inmiddels favoriete pilsener op tafel, samen met enorme porties voedsel waarmee zelfs een bouwvakker nog moeite zou kunnen hebben. Leuk zijn de enorme vaten in de tuin waarin kan worden geborreld en gedineerd. Dat zijn grappig genoeg weer wijnvaten, maar de sfeer is er niet minder om: in het ronde houten gevaarte is het gezellig en intiem, zo met een borrelplank, kaarsje en achtergrondmuziek.

Slim bedacht om bij de Bierspa ook een herberg/hotel aan te bieden: na een paar biertjes is terug naar huis rijden immers geen optie. Alle twaalf hotelkamers hebben een eigen bierthema; denk aan IPA, hop, weizen en water, waarbij die laatste ook een heus waterbed heeft.

De volgende ochtend dalen we af naar het proeflokaal in de kelder voor het ontbijt. Het uitgebreide ontbijt wordt geserveerd in een enorm gehalveerd houten biervat. De producten, zoveel mogelijk uit de streek, worden opgediend in een enorme etagère. Wederom rollen we met een volle buik een vat uit.

We concluderen dat de Bierspa een ware beleving is. Net zo goed voor mensen die niet van bier houden, want hoewel er overal verwijzingen zijn en het gerstenat nooit ver weg is, doet een glaasje water zeker niet aan die beleving af.

Wijnen, wijnen, wijnen

Ⓒ Thermae 2000

In het Limburgse Valkenburg kun je je letterlijk in wijn onderdompelen. Sinds vorig jaar wordt de wijnpulp die Wijndomein St. Martinus na het persen overhoudt, gebruikt om baden te in Thermae 2000 te vullen.

Vino therapy is behalve bijzonder ook nog eens gezond. De schillen van de monarchdruif waarmee de baden worden gevuld, bevatten resveratrol, een antioxidant die de huid tegen vervuiling en de negatieve gevolgen van uv-straling beschermt. Daarnaast is het huidverstevigend en rimpel-verminderend, zo wordt beweerd. Maar het is vooral een bijzondere belevenis om, uitkijkend over het Heuvelland, in wijn te baden. Uiteraard met een glaasje in de hand.

thermae.nl

Stadssauna’s

Ⓒ kuuma

Bevinden de meeste wellnesslocaties zich in de natuur, de sauna’s van Kuuma vind je juist op stedelijke plekken: op het Marineterrein in Amsterdam, bijvoorbeeld. De vier vrienden Ingmar, Michäel, Daan en Willem zoeken louter plekken met bijzonder uitzicht om hun in Noorwegen gebouwde houten huisjes te stallen. Momenteel is het viertal bezig met andere locaties zoals in Rotterdam, maar ook op strand, camping of dakterras. De Kuuma-sauna staat nog tot 23 april op het Marineterrein, de locatie in Amsterdam-Noord tot half mei, daarna volgen nieuwe locaties.

kuuma.nl

Geur van warme broodjes

Ⓒ Gasterij en NatuurSpa Landschot

Bij Gasterij en NatuurSpa Landschot (Brabant) vind je geen sauna, geen bubbelbad, geen ijsbad en zelfs geen massages. Wel word je verwarmd in de zogeheten broodoven, een warme ruimte met, inderdaad, de geur van brood. Afkoelen en zwemmen kan in de ecologische zwemvijver, om daarna op

’t gemak door te stomen naar de kruidenoven; een houten ruimte waar de stoom uit de ketel de in de ruimte aanwezige dennentakken en tijm aanspoort hun geur af te staan. Ook kun je stomen in het hooi.

Bij de NatuurSpa, de naam zegt het al, is alles natuurlijk. En dat maakt het net even anders.

natuurspa.nl

Boerderijgevoel

Ⓒ Rijsgaardhoeve

Menno en Ineke van Ginkel dachten vaak met weemoed terug aan de fijne tijd bij opa en oma op de boerderij vol rust en ruimte. Die fijne tijd bezorgen ze anderen nu zelf op de Rijsgaardhoeve, aan de rand van de Veluwe. In een oude schaapskooi zijn er kleinschalige wellnessfaciliteiten zoals een sauna voor twee, een modderbad, een hooistoven en een molenraddouche.

rijsgaardhoeve.nl