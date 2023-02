Premium Het beste van De Telegraaf

Die zien we nooit meer terug... Van strippenkaart tot telefoon met draaischijf: deze dingen zijn uit ons dagelijks leven verdwenen

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Voor menig automobilist een redder in de nood: de felgele praatpaal waarmee je meteen de ANWB aan de lijn kreeg. Overbodig sinds de mobiele telefoon. Ⓒ ANP

Ook in Duitsland wordt (eindelijk) afscheid genomen van de telefooncel, zo was onlangs in het nieuws. Wat is er in Nederland eigenlijk definitief uit straten en huizen verdwenen? Van de strippenkaart tot de Popfoto en die ongemakkelijke Roots-schoenen: even lekker herinneringen ophalen.