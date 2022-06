Groene gevelbekleding: hier moet je op letten

Zo’n volledig groene gevel is inderdaad een mooi gezicht. Bovendien werkt het verkoelend en beschermend, want daar waar het groen is dichtgegroeid, beschermt het de gevel goed tegen wind en slagregens. Voorwaarde is wel dat het gevelwerk op orde is, anders is het effect juist tegengesteld; vochtproblemen kunnen verergeren doordat het vocht niet gemakkelijk kan verdampen en scheuren in de gevel kunnen groter worden, doordat de plant zich naar binnen dringt.

Kies je voor gevelbekleding, zorg er dan voor dat je muur in orde is en eventuele schades zijn gerepareerd. Houd verder ramen, dakranden en ventilatieopeningen vrij door regelmatig te snoeien.

Wil je helemaal zeker zijn dat je gevelbeplanting geen schade veroorzaakt, kies dan voor ’losstaande’ planten, ook wel ’afstandgroeiers’ genoemd. Dit zijn de planten die – in tegenstelling tot zelfklimmende planten zoals de wingerd of de klimop die zich met zuignapjes of worteltjes vastzetten aan de muur – hulp nodig hebben bij klimmen. Denk aan de blauwe regen of een druivenplant.

Bekijk ook: Dit kun je doen tegen vastgehechte takjes van de klimop aan de muur