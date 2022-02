Zo stel je het welzijn van je huisdier(en) écht voorop

Ook al veranderen onze patiënten niet zoveel door de tijd heen, het beroep van dierenarts verandert gelukkig wel. Net zoals de geneeskunde voor mensen verandert, ontwikkelt de dierengeneeskunde zich in hoog tempo.

Onderzoeksmogelijkheden zoals een CT- en MRI-scan geven veel inzicht in ziektes. Daarnaast worden nieuwe medicijnen uitgevonden en ik merk dat de manier waarop we naar dieren kijken, ook verandert.

Leed tegengaan

Zo zijn er dodelijke en besmettelijke ziektes zoals kattenaids en kattenleukemie. Werden deze virussen vroeger bij een kat aangetroffen, dan was euthanasie de enige optie.

Als deze ziektes zich nu bij katten manifesteren en de dieren er ook ziek van zijn, dan is het nog steeds nodig om ze te laten inslapen en ze zo een lijdensweg te besparen.

Maar als katten na een positieve test nog geen klachten hebben en voor 100% worden binnengehouden (en zodoende geen andere katten kunnen besmetten), dan is het een ander verhaal.

Deze dieren kunnen dan nog jaren een fijn en gezond leven hebben.

Door betere onderzoeks- en behandelmethoden ontdekken we problemen eerder en kunnen we dieren beter helpen. De keerzijde hiervan is dat de kosten voor onderzoeken en behandelingen flink kunnen oplopen.

Uiteraard moeten we hierbij naar het welzijn van het dier kijken. Dat een behandeling mogelijk is, betekent niet altijd dat die ook in het belang van het dier is.

Ik ben er voorstander van om je huisdier tegen ziektekosten te verzekeren. Als je dier ziek wordt en er een behandeling mogelijk is, dan wil je die ook kunnen financieren.

Nog belangrijker dan de medische en financiële mogelijkheden is het welzijn van het dier. Als jouw huisdier ernstig ziek is of een loodzware behandeling moet ondergaan, kijk dan eerst samen met je dierenarts goed en kritisch naar twee zaken.

Hoe is na de behandeling de kwaliteit van het leven van je huisdier en hoe groot is de kans op een pijnloos bestaan?

Dat is voor een baasje misschien wel het allerbelangrijkste als het gaat om de zorgplicht voor zijn/haar huisdier. Hetzelfde geldt voor de zorgplicht van een dierenarts ten opzichte van zijn patiënt.

