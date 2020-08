’Wandelen in de stromende regen in Ierland zijn onze favoriete vakanties’

Mooiste herinnering

„Wij zijn enorme Disney-fans. In 2014 won ik een prijsvraag en mochten we op Disneycruise door de Middellandse Zee. Zeven dagen op een cruiseschip van Barcelona naar Nice, Monaco, Rome, Pisa en weer terug naar Barcelona. Onbeschrijfelijk. We voelden ons gewoon zo geliefd aan boord! Maar ook onze vakantie naar Ierland, met z'n tweëen. We verbleven in B&B's, hebben uren gewandeld (in de stromende regen!) met om ons heen alleen maar rodondendrons. We hebben een gedeelte van de ring of Kerry gereden. Dat willen we zeker nog een keer doen en wie weet wil onze dochter ook mee, al komt ze nu op een leeftijd dat ze niet altijd meer mee wil.”

Vertraging

„Drie uur op Orlando Airport in Florida vanwege een tropische storm.”

Ultieme vakantiegadget

„Een keycord met daarop alle Disney-pins van alle vakanties.”

Favoriet

„De terrassen rondom de Sagrada Família in Barcelona. Heerlijke sfeer, gemoedelijk en een stuk rustiger dan de Ramblas.”

Overschat

„Stonehenge in Engeland. Een paar stenen waar je van heel ver even mag kijken en dan snel weer moet doorlopen.”

Advies

„Ga altijd naar een reisbureau, vooral als je een reis ver weg gaat boeken. In deze tijd doen veel mensen het via de computer, maar bij een reisbureau weten ze de mooie plekjes te vinden en je krijgt goed advies en een vakantie op maat.”

Ideaal

„Onze vakantie met z’n tweeën naar Ierland. We verbleven in B&B's, we wandelden uren in de stromende regen met om ons heen alleen maar rododendrons. We hebben een gedeelte van de Ring of Kerry in het zuiden gereden, heel mooi.”

Kan niet zonder...

„Telefoon. Niet voor de sociale media, maar voor dingen als routeplanner, om achtergrondinformatie op te zoeken en nu ook als reserveringstool voor musea, dierentuinen, restaurants etc.”

Wil nog...

„Inmiddels hebben we drie Disney-cruises gedaan, maar we dromen van meer: cruise nummer vier, richting Mexico.”

