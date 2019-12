Alles over immuuntherapie

Immuuntherapie is wezenlijk anders dan chemo- of radiotherapie. Deze richt zich op afweercellen die namelijk specifiek kankercellen kunnen herkennen en opruimen. Artsen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek doen veel onderzoek naar de verbetering van immuuntherapie. Wat is bijvoorbeeld het beste moment in de behandeling om immuuntherapie te geven? Hoe kunnen we immuuntherapie verbeteren bij kankersoorten die ongevoelig lijken voor deze behandeling, zoals een vorm van borstkanker? En wat doet het als patiënt met uitgezaaide kanker met je als je door immuuntherapie opeens weer kunt nadenken over de toekomst?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de jaarlijkse publiekslezing, die altijd veel bezocht is. 14 januari, van 18.30 tot 21.00 uur in het Piet Borst Auditorium.