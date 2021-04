Dit is de reden waarom je eet als je je verveelt (en dit kun je eraan doen)

Anita Mulderij, voedings- en bodyconfidence coach bij onder meer Jasperalblas.nl, legt uit: „Eten uit verveling komt veel voor omdat veel mensen niet doen waar ze blij van worden. Je vult dan een soort leegte op door eten die je voelt als je je verveelt. Sommige mensen ervaren dit als honger, je zou dit ook wel soul hunger of honger van de ziel kunnen noemen. Je wilt dat liever niet voelen en eten dempt dat gevoel tijdelijk.”

Bekijk ook: Je kunt je dag beter niet beginnen met koffie en dit is waarom

Helder. Maar wat is er aan te doen? „Als je daar veel last van hebt, is het belangrijk om te gaan kijken naar wat je doet waardoor je je verveelt. Vind je je werk niet leuk? Ga dan op zoek naar werk dat beter bij je past. Verveel je je juist in je vrije tijd? Ga op zoek naar waar jij passie voor voelt. Het helpt om eens een lijstje te maken met daarop 15 dingen die je kunt doen waar je energie van krijgt. Geef jezelf er 10 minuten de tijd voor en schrijf gewoon op wat er in je op komt. Je kunt van daar uit kijken wat je meer in je leven kunt integreren waardoor je je minder verveelt en dus minder hoeft te eten.”