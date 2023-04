Woontips: met deze kleuren geef je het interieur een frisse en sportieve sfeer

Italiaans design

De eettafel van Houweling Interieur is ontworpen door de Italiaanse topontwerper Paola Navone. De combinatie van het massief marmeren tafelblad en het felrode onderstel maakt de tafel een echte blikvanger. De houten vloer en de naturelkleurige eetkamerstoelen brengen de sfeer in balans. De blauwe wand is een mooie referentie naar de natuur met een verkoelend en rustgevend effect.

Stylingtip: behang in één kleur

Ⓒ behang Brush Stroke en fauteuil Kudo van Leolux

Kies een uni-kleurig behang met een aparte structuur voor een decoratief maar niet te overheersende wanddecoratie. Met het behang ‘Classic Blue Paint Brush Stroke Texture’ van Hovia creëer je een rustgevend decor met een verkoelend effect. Fauteuil Kudo van Leolux verrijkt het comfort in dit sportieve interieur.

Mix van structuren

Ⓒ bank Havee - Lake van Van der Wilt Wonen

Een van de voordelen van deze zitbank Havee van Van der Wilt Wonen is dat je er heel makkelijk uit op kunt staan. Je stelt de bank zelf samen waarbij je verschillende structuren in stoffen kunt kiezen voor een speels effect.

Felblauw

Ⓒ Woonaccessoires Pols Potten, kunstwerk Blue Portrait van Houweling Interieur

Spelen met blauw zien we in alle hedendaagse woonstijlen terug. De referentie naar de zee maar ook naar sport als bron van inspiratie is een trend. Speel met matte en glanzende effecten voor meer dynamiek. De mix van blauw met oranje met deze accessoires is vrolijk en modisch.

Waaier als decoratie

Ⓒ Tafel van Midj en waaier Saba van Broste Copenhagen

Voelbare structuren activeren de tactiliteit, de manier waarop stoffen aanvoelen, van een ruimte. De ribbelstructuur is hot deze zomer en je past hem creatief toe in het interieur door de waaier Saba van Broste Copenhagen als wanddecoratie op te hangen.

Grafisch blokpatroon

Ⓒ dekbedovertrek Blue Moon van Auping

Voor een gezonde nachtrust is een goed bed belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor een ergonomisch bed van Auping en ga voor het nieuwe dekbed Blue Moon. Het blauw-oranje blokpatroon heeft een sportieve uitstraling. Laat deze kleuren ook terugkomen in de rest van het interieur. Een rond of organisch gevormd vloerkleed is een must-have.

Color-blocking

Ⓒ kast Pastoe - Noon van Piet Klerkx

Met een lage dressoirkast creëer je opbergruimte in je interieur zonder te veel ruimtelijkheid te verliezen. Deze originele Pastoe kast van Piet Klerkx is een designklassieker waarvan je de kleuren zelf uitkiest.

Laat je in Woonmall Alexandrium insipireren door de laatste woontrends.